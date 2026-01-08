Acesse sua conta
Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

Por meio de advogado, Lulinha afirmou que desconhece o assunto; encomenda tinha como destinatária a esposa do filho de Lula

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:13

Lulinha e Careca do INSS
Lulinha e Careca do INSS Crédito: Arte Metrópoles/Reprodução

Novas mensagens em posse da Polícia Federal (PF) revelam que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, mandou entregar uma encomenda em um apartamento alugado pelo empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Em 6 de outubro de 2024, o Careca do INSS enviou, para um de seus funcionários, o print de uma conversa com o endereço do prédio residencial em Moema, São Paulo, solicitando que fosse entregue um “medicamento” no local. Em seguida, o lobista acrescenta que a entrega deve ter o nome de Renata Moreira, esposa de Lulinha, como destinatária. A coluna teve acesso às mensagens.

O apartamento onde foi realizada a entrega pertence, no papel, ao empresário Jonas Leite Suassuna Filho, ex-sócio de Lulinha, segundo documentos obtidos pela coluna em cartórios de São Paulo. O prédio fica na rua Juriti, em Moema, bairro da elite paulistana, na região centro-sul. Procurado, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que atuou em outros casos na defesa de Lulinha, disse que o filho do presidente Lula não tem conhecimento da encomenda.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Lulinha

