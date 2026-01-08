INVESTIGAÇÃO

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

Por meio de advogado, Lulinha afirmou que desconhece o assunto; encomenda tinha como destinatária a esposa do filho de Lula

Metrópoles

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:13

Novas mensagens em posse da Polícia Federal (PF) revelam que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, mandou entregar uma encomenda em um apartamento alugado pelo empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Em 6 de outubro de 2024, o Careca do INSS enviou, para um de seus funcionários, o print de uma conversa com o endereço do prédio residencial em Moema, São Paulo, solicitando que fosse entregue um “medicamento” no local. Em seguida, o lobista acrescenta que a entrega deve ter o nome de Renata Moreira, esposa de Lulinha, como destinatária. A coluna teve acesso às mensagens.