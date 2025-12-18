INVESTIGAÇÃO

INSS: quem é a herdeira milionária amiga de Lulinha e alvo de operação da PF

Empresária é apontada pela PF como elo entre lobista do INSS e o filho do presidente Lula

Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:26

Roberta Luchsinger Crédito: Reprodução

A empresária Roberta Moreira Luchsinger, herdeira de uma família ligada ao sistema bancário suíço e citada como próxima do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, tornou-se alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (18), no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes bilionárias em descontos indevidos no INSS.

Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão no apartamento onde Roberta vive, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, segundo informação da coluna Mônica Bergamo, na Folha. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, que determinou discrição na execução.

Roberta Luchsinger é neta do ex-banqueiro suíço Peter Paul Arnold Luchsinger, ex-acionista do Credit Suisse, e sobrinha do financista Roger Wright, morto em um acidente aéreo em 2009. Ela ganhou projeção nacional em 2017, quando anunciou que faria uma doação milionária ao então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à época investigado pela Operação Lava Jato e alvo de bloqueios judiciais. Em outro momento, prometeu doar R$ 500 mil ao petista.

Ligada ao Partido dos Trabalhadores, Roberta chegou a disputar uma vaga de deputada federal pela legenda e foi casada com o ex-delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, responsável pela Operação Satiagraha, que resultou na condenação do banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity.

Elo com Lulinha

A empresária é apontada como o elo entre o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e Lulinha, segundo o portal Metrópoles. Antunes é suspeito de integrar o esquema de descontos associativos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS. Roberta teria recebido valores financeiros do lobista e participado de iniciativas conjuntas com ele.

A investigação indica ainda que Roberta e o Careca do INSS teriam atuado em ações de lobby junto ao governo federal. Em ao menos uma ocasião, em 2024, ela teria acompanhado o lobista em visita ao Ministério da Saúde, no contexto de projetos ligados ao setor de saúde.

Além de Roberta Luchsinger, a Operação Sem Desconto também alcançou o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal.

A empresária nega qualquer ligação com o esquema de fraudes no INSS. Em nota divulgada por sua defesa quando seu nome passou a ser citado no noticiário, ela afirma que as transferências financeiras investigadas estão relacionadas a tratativas para um projeto no setor de canabidiol, sem conexão com descontos previdenciários. Leia:

"Nota à Imprensa

Os representantes de Roberta Luchsinger esclarecem que a empresária jamais teve qualquer relação com descontos do INSS. Roberta Luchsinger e sua empresa atuam com a prospecção e intermediação de negócios com empresas nacionais e estrangeiras e, nesse âmbito, foi procurada no ano passado pela empresa Brasília Consultoria Empresarial S/A, de Antônio Carlos Camilo Antunes, para atuação na regulação do setor de empresas de canabidiol.

Cumpre esclarecer que os negócios se mantiveram apenas em tratativas iniciais e não chegaram a prosperar. Cumpre esclarecer, ainda, que mencionadas tratativas se deram em momento anterior às revelações dos desvios de descontos do INSS e da participação de Antônio Carlos Camilo Antunes nas investigações.