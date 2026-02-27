Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CPMI do INSS convoca presidente do Palmeiras a prestar depoimento como testemunha; saiba o motivo

De acordo com o relator, a Crefisa assumiu papel central na operação de pagamento de novos benefícios

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:10

Leila Pereira
Leila Pereira Crédito: Divulgação

A CPMI do INSS convocou a presidente do Banco Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira, para prestar depoimento como testemunha. A convocação ocorreu na quinta-feira (26)

A convocação ocorreu durante uma sessão marcada por intenso embate político, resultando na aprovação em bloco de 87 requerimentos após uma derrota da base governista na comissão.

Leila Pereira

Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por Divulgação/CBF
Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por Jefferson Rudy/Agência Senado
Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por FABIO MENOTTI/PALMEIRAS
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira por Fábio Menotti/Palmeiras
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Jefferson Rudy/Agência Senado
1 de 11
Leila Pereira por Divulgação

De autoria do relator Alfredo Gaspar (União-AL), o requerimento fundamenta a necessidade da oitiva com base em informações prestadas pelo próprio presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, em depoimento realizado no início de fevereiro.

Leia mais

Imagem - CPI do INSS quebra sigilo do filho de Lula após votação tumultuada

CPI do INSS quebra sigilo do filho de Lula após votação tumultuada

Imagem - O que muda com a nova fila nacional do INSS e como ela afeta o seu pedido de aposentadoria

O que muda com a nova fila nacional do INSS e como ela afeta o seu pedido de aposentadoria

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

De acordo com o relator, a Crefisa assumiu papel central na operação de pagamento de novos benefícios, mas passou a ser alvo de medidas restritivas pelo órgão.

Entre os principais argumentos apresentados por Gaspar, está a decisão do INSS de adotar uma medida excepcional que suspendeu novos pagamentos por meio da Crefisa, diante de queixas recorrentes feitas por aposentados. O relator também menciona relatos de suposta pressão para a abertura de contas e contratação de serviços sem a devida clareza nas informações, cenário que ele caracteriza como próximo a “práticas abusivas”.

Além disso, o relator citou que o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) da instituição não foi renovado em junho de 2025 devido ao volume de reclamações, mantendo a empresa desabilitada para operar consignados desde então.

Leila Pereira deverá esclarecer quais mecanismos de controle a instituição adotou diante das medidas restritivas impostas pelo INSS e qual a responsabilidade da administração na manutenção das práticas citadas.

A CPMI tem prazo de encerramento previsto para 26 de março, mas o relator e o presidente do colegiado já articulam a prorrogação dos trabalhos para garantir a realização desta e de outras oitivas do setor financeiro aprovadas nesta quinta-feira.

Tags:

Leila Pereira Inss

Mais recentes

Imagem - Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026

Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026
Imagem - Eleições 2026:veja o calendário completo e os prazos para eleitores e candidatos

Eleições 2026:veja o calendário completo e os prazos para eleitores e candidatos
Imagem - O que muda com a nova fila nacional do INSS e como ela afeta o seu pedido de aposentadoria

O que muda com a nova fila nacional do INSS e como ela afeta o seu pedido de aposentadoria

MAIS LIDAS

Imagem - Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)
01

Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
02

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
04

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena