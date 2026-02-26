EMPURRA-EMPURRA

CPI do INSS quebra sigilo do filho de Lula após votação tumultuada

Comissão aprova medida contra Lulinha, convoca ex-assessor de Alcolumbre e ex-CEO do Banco Master

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:50

A CPI mista do INSS aprovou nesta quinta-feira (26) a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A decisão provocou reação imediata de parlamentares governistas e resultou em uma confusão durante a sessão. Deputados se aproximaram da mesa para protestar contra o resultado, o que levou a empurra-empurra e registros de agressões físicas. Alguns parlamentares precisaram ser separados para evitar que o embate aumentasse.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) pediu a anulação do resultado, alegando que houve “contraste” na contagem dos votos. “No momento da votação tem um contraste. A imprensa tem essas imagens, a secretaria da Casa tem as imagens. O resultado da votação foi 14 a 7. TV Senado mostra isso. O regimento é claro no sentido de que o contraste da votação simbólica se dá entre a maioria e minoria dos presentes”, afirmou.

Ele ainda defendeu a anulação da decisão e alertou para possíveis medidas caso o pedido não fosse atendido. “Eu requeiro que anule o resultado por erro na contagem e anuncie o resultado verdadeiro. Não havendo esse entendimento, vamos interpretar como uma ação do senhor para fraudar o resultado da votação... E faremos uma representação no Conselho de Ética por decisão de fraudar o resultado”, completou.

Além da medida contra Lulinha, a comissão aprovou a convocação de Gustavo Gaspar, ex-assessor do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e de Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Banco Master. Também foram autorizados outros requerimentos relacionados ao Banco Master, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa.

Quem é Lulinha

Fábio Luís é o filho mais velho do presidente Lula com Marisa Letícia e um dos cinco filhos do chefe do Executivo. Formado em Biologia pela Universidade Paulista (Unip), ele iniciou a carreira profissional longe da política. Depois, passou a atuar como empresário e tornou-se sócio da Gamecorp - posteriormente rebatizada como G4 Entretenimento - empresa que produz conteúdo para áreas como TV por assinatura e telecomunicações.