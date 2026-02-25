POLÍTICA

O que muda com a nova fila nacional do INSS e como ela afeta o seu pedido de aposentadoria

Entenda por que localidades com atendimento rápido agora registram maior espera e como consultar sua posição no sistema unificado

Maiara Baloni

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:03

FILA NACIONAL DO INSS Crédito: Foto: Agência Brasil

Desde janeiro de 2026, o INSS reformulou a maneira como analisa os pedidos de aposentadoria e auxílios. A implementação da Fila Nacional substituiu o modelo anterior, no qual cada unidade processava suas próprias demandas. Atualmente, o Brasil opera sob um fluxo único, o que significa que o requerimento de um segurado pode ser examinado por um servidor de qualquer estado, conforme a disponibilidade da malha nacional.

A dinâmica do sistema unificado de benefícios

A principal característica do modelo atual é o fim das divisões geográficas. Por meio do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), o INSS consegue equilibrar a carga de trabalho de forma técnica. Se uma região apresenta um volume de pedidos acumulados, analistas de outras localidades assumem essas tarefas de maneira automática.

Essa estratégia permitiu o andamento de mais de 118 mil processos em poucas semanas. A intenção é transformar a estrutura previdenciária em uma operação integrada, onde cerca de 2,4 mil especialistas atuam para que o tempo de resposta não dependa do número de funcionários de uma agência específica.

Critérios de prioridade e a ordem de análise

A lógica de atendimento é pautada pela ordem cronológica. O fator determinante para definir quem inicia a análise é a data do protocolo: os registros mais antigos no sistema possuem preferência.

O esforço atual se concentra no BPC (Benefício de Prestação Continuada) e nos auxílios por incapacidade, que representam a maior parcela da demanda. Mesmo em situações de enfermidades graves, a cronologia de entrada é o parâmetro do ritmo, pois o objetivo central da gestão em 2026 é reduzir o estoque de processos remanescentes de anos anteriores.

Por que o tempo de espera pode variar na sua região?

Municípios que historicamente apresentavam agilidade podem registrar prazos mais extensos agora. Isso ocorre porque os servidores dessas unidades não estão mais restritos aos processos locais; eles colaboram para reduzir o passivo de todo o país.

Trata-se de um movimento de equilíbrio. Enquanto pontos que enfrentam gargalos ganham agilidade, os centros que eram eficientes contribuem para que pedidos de áreas remotas sejam concluídos. Na análise geral, a tendência é que a média de espera no país apresente queda, embora a percepção de rapidez tenha se alterado para quem utilizava o atendimento regional.

Como consultar a posição do pedido no Meu INSS

Para acompanhar o andamento dos processos, o segurado deve utilizar as plataformas digitais. A verificação da posição e do status do benefício deve ser realizada diretamente pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Ao acessar a seção "Consultar Pedido" com o CPF e o número do protocolo, o sistema detalha o progresso dentro da fila única. Além da situação atual, o portal oferece estimativas de prazo baseadas no fluxo nacional.