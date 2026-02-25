Acesse sua conta
Flávio Bolsonaro empata com Lula em disputa pelo segundo turno das eleições, aponta pesquisa

Dados da Atlas/Bloomberg divulgados nesta quarta-feira (25) ainda colocam o senador ligeiramente à frente do presidente neste cenário

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:03

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução e Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode enfrentar dificuldades em um possível segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). De acordo com dados da pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (25).

Em um cenário em que os dois disputam os votos dos brasileiros, o petista saiu em uma pequena desvantagem com 46,2% das intenções de voto, contra 46,3% para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O dado é considerado um empate técnico.

O levantamento foi feito entre os dias 19 e 24 de fevereiro, logo após o Carnaval. E, enquanto as intenções de voto para Flávio Bolsonaro aumentaram, elas diminuíram para o presidente. Em janeiro, Lula tinha 49,2% das intenções, já o senador tinha 44,9%.

Especialistas creditam o resultado ao desgaste político provocado pelo desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Lula em seu samba-enredo.

Primeiro turno

Quando os cenários são relacionados ao primeiro turno, o presidente Lula lidera a disputa. Em uma disputa contra Flávio, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (MBL) e Aldo Rebelo (DC), o petista sai na frente com 45% das intenções de voto, seguido pelo filho 01 de Bolsonaro, com 37,9%, Caiado com 4,9%, Zema com 3,9%, Renan com 2,9% e Rebelo com 1,1%.

Em um cenário com Ratinho Jr. (PSD), Lula atingiu 45,1%, Flávio chegou a 39,5%, Romeu Zema ficou com 3,9% e o governador do Paraná com 3,8%. Em outra perspectiva, dessa vez com a chegada de Eduardo Leite (PSD), o presidente Lula se mantém à frente com 45,3%, seguido por Flávio (39,1%), Zema (5,7%), Renan Santos (3,7%) e o governador do Rio Grande do Sul com 1,6%.

A ordem só muda com a entrada de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na pesquisa. Ainda assim, Lula segue liderando, com 43,3%, mas quem aparece em segundo é o governador de São Paulo, com 36,2%. Logo atrás aparecem Zema (8,5%), Caiado (5,1%), Renan (2,5%) e Rebelo (0,9%).

Por fim, em uma disputa com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, Lula mantém a liderança com 47,1%, seguido de Flávio (33,1%), Tarcísio (7,4%), Caiado (4,1%), Renan (3,3%), Zema (1,5%) e Rebelo (1,4%).

Ao todo, 4.986 brasileiros com 16 anos ou mais responderam à pesquisa. A metodologia utilizada foi a de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95% e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está sob o protocolo BR-07600/2026.

Lula Pesquisa Flávio Bolsonaro Eleições

