VÍDEO: Lula exibe luva com quatro dedos durante visita à Coreia do Sul

Presidente cumpriu agenda internacional ao lado do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:37

Lula exibe luva d equatro dedos
Lula exibe luva d equatro dedos Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou uma luva com quatro dedos durante visita à Coreia do Sul, na última segunda-feira (23). O vídeo foi compartilhado pelo próprio presidente no Instagram.

"Eu acredito no diálogo franco, no respeito à soberania de cada país e na construção de parcerias justas, que tragam resultados reais para o nosso povo", escreveu Lula a legenda do vídeo.

O presidente perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em 1964, quando trabalhava como torneiro mecânico em uma metalúrgica em São Paulo. O acidente ocorreu após uma prensa quebrar. Ele colocou a mão na máquina para tentar fazê-la voltar a funcionar, mas acabou perdeu o dedo.

Durante a viagem, Lula cumpriu uma agenda de compromissos ao lado do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung. Na segunda-feira, o presidente participou da cerimônia de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, em Seul, e sinalizou a intenção de diversas parcerias comerciais com o país sul-coreano.

O encontro reuniu autoridades das duas nações, lideranças empresariais de 230 corporações e representantes de setores estratégicos — como economia criativa, tecnologia, alimentos, açúcar, álcool, indústria farmacêutica e, especialmente, agricultura e pecuária — para debater desafios e oportunidades nos segmentos.

"O Brasil é um país grande, diverso e repleto de oportunidades, e é isso que tenho apresentado em cada encontro: um país confiável, democrático e comprometido com a cooperação internacional, o desenvolvimento sustentável e o crescimento mútuo", disse.

Lula

