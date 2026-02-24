POLITICA

Cadastro biométrico vai cortar benefícios? Veja o que muda no INSS e Bolsa Família em 2026

Saiba quem precisa cadastrar a biometria em 2026 e como evitar o bloqueio preventivo de aposentadorias e auxílios

Maiara Baloni

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:31

A exigência, válida em todo o país, segue regras definidas em decreto federal. Crédito: Foto: Canva

O Governo Federal iniciou a implementação de novas diretrizes para o uso de tecnologias de identificação nos pagamentos da seguridade social. A medida, oficializada pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 36, torna o cadastro biométrico um pilar central para a manutenção de aposentadorias, pensões e programas como o Bolsa Família. O objetivo é aumentar a segurança e combater fraudes em todo o país.

Bloqueio é imediato?

Esta é a principal dúvida dos segurados. A resposta é não. Quem já recebe o benefício não terá o pagamento cortado de forma automática ou repentina. A transição ocorre por meio de um cruzamento de bases de dados oficiais. O bloqueio só é aplicado de forma preventiva caso o beneficiário seja convocado para atualizar seus dados e não compareça ao posto de atendimento no prazo de 90 dias.

Quem precisa da biometria obrigatoriamente?

A obrigatoriedade já é uma realidade para novos fluxos, mas segue cronogramas diferentes para quem já está no sistema:

Novos pedidos: desde 21 de novembro de 2025, a biometria é obrigatória para quem solicita aposentadorias, pensões ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

desde 21 de novembro de 2025, a biometria é obrigatória para quem solicita aposentadorias, pensões ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Beneficiários atuais: A convocação é gradual. Até o final de 2027, serão aceitos dados da CNH, do Título de Eleitor ou da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A convocação é gradual. Até o final de 2027, serão aceitos dados da CNH, do Título de Eleitor ou da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Padrão Ouro (2028): A partir de 1º de janeiro de 2028, apenas a biometria vinculada à CIN será aceita para a prova de vida e manutenção dos cadastros.

Regras de transição do INSS e Bolsa Família em 2026

Para os beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CadÚnico, a integração biométrica está sendo feita prioritariamente nos momentos de atualização cadastral nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Já para o BPC, o prazo final para que todos os beneficiários tenham a biometria devidamente validada em sistema é 31 de dezembro de 2026.

Onde emitir CIN e cadastrar biometria?

A regularização deve ser feita em órgãos de identificação ou assistência social:

Carteira de Identidade Nacional (CIN): emitida em postos do Detran, unidades de atendimento ao cidadão ou cartórios civis conveniados. A primeira via é gratuita.

Cadastro Único / Bolsa Família: a atualização ocorre presencialmente no CRAS do seu município ou via aplicativo Meu CadÚnico, quando solicitado.

Agendamento INSS: caso receba uma convocação específica, o segurado deve agendar o atendimento pelo portal ou aplicativo Meu INSS.

Passo a passo para regularizar seu benefício

Monitore os canais oficiais: verifique o status nos apps Meu INSS ou Cadastro Único. Atualize seu documento: se ainda possui o RG antigo, emita a CIN. Ela já vincula sua biometria ao CPF. Responda às convocações: se for notificado sobre "inconsistência de dados", procure o órgão indicado em até 90 dias. Acompanhe o sistema: após realizar a biometria, acompanhe a baixa da pendência digitalmente.