Cadastro biométrico vai cortar benefícios? Veja o que muda no INSS e Bolsa Família em 2026

Maiara Baloni
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:31
O Governo Federal iniciou a implementação de novas diretrizes para o uso de tecnologias de identificação nos pagamentos da seguridade social. A medida, oficializada pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 36, torna o cadastro biométrico um pilar central para a manutenção de aposentadorias, pensões e programas como o Bolsa Família. O objetivo é aumentar a segurança e combater fraudes em todo o país.
INSS E BOLSA FAMILIA
Esta é a principal dúvida dos segurados. A resposta é não. Quem já recebe o benefício não terá o pagamento cortado de forma automática ou repentina. A transição ocorre por meio de um cruzamento de bases de dados oficiais. O bloqueio só é aplicado de forma preventiva caso o beneficiário seja convocado para atualizar seus dados e não compareça ao posto de atendimento no prazo de 90 dias.
A obrigatoriedade já é uma realidade para novos fluxos, mas segue cronogramas diferentes para quem já está no sistema:
Para os beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CadÚnico, a integração biométrica está sendo feita prioritariamente nos momentos de atualização cadastral nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Já para o BPC, o prazo final para que todos os beneficiários tenham a biometria devidamente validada em sistema é 31 de dezembro de 2026.
A regularização deve ser feita em órgãos de identificação ou assistência social:
Carteira de Identidade Nacional (CIN): emitida em postos do Detran, unidades de atendimento ao cidadão ou cartórios civis conveniados. A primeira via é gratuita.
Cadastro Único / Bolsa Família: a atualização ocorre presencialmente no CRAS do seu município ou via aplicativo Meu CadÚnico, quando solicitado.
Agendamento INSS: caso receba uma convocação específica, o segurado deve agendar o atendimento pelo portal ou aplicativo Meu INSS.
Fique alerta: O Governo Federal não solicita senhas ou dados bancários por telefone ou links de WhatsApp. Todas as convocações oficiais aparecem dentro dos aplicativos citados ou chegam via carta registrada.