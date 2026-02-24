Acesse sua conta
Cadastro biométrico vai cortar benefícios? Veja o que muda no INSS e Bolsa Família em 2026

Saiba quem precisa cadastrar a biometria em 2026 e como evitar o bloqueio preventivo de aposentadorias e auxílios

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:31

A exigência, válida em todo o país, segue regras definidas em decreto federal.
A exigência, válida em todo o país, segue regras definidas em decreto federal. Crédito: Foto: Canva

O Governo Federal iniciou a implementação de novas diretrizes para o uso de tecnologias de identificação nos pagamentos da seguridade social. A medida, oficializada pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 36, torna o cadastro biométrico um pilar central para a manutenção de aposentadorias, pensões e programas como o Bolsa Família. O objetivo é aumentar a segurança e combater fraudes em todo o país.

A exigência, válida em todo o país, segue regras definidas em decreto federal.
Bloqueio é imediato?

Esta é a principal dúvida dos segurados. A resposta é não. Quem já recebe o benefício não terá o pagamento cortado de forma automática ou repentina. A transição ocorre por meio de um cruzamento de bases de dados oficiais. O bloqueio só é aplicado de forma preventiva caso o beneficiário seja convocado para atualizar seus dados e não compareça ao posto de atendimento no prazo de 90 dias.

Quem precisa da biometria obrigatoriamente?

A obrigatoriedade já é uma realidade para novos fluxos, mas segue cronogramas diferentes para quem já está no sistema:

  • Novos pedidos: desde 21 de novembro de 2025, a biometria é obrigatória para quem solicita aposentadorias, pensões ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
  • Beneficiários atuais: A convocação é gradual. Até o final de 2027, serão aceitos dados da CNH, do Título de Eleitor ou da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).
  • Padrão Ouro (2028): A partir de 1º de janeiro de 2028, apenas a biometria vinculada à CIN será aceita para a prova de vida e manutenção dos cadastros.

Regras de transição do INSS e Bolsa Família em 2026

Para os beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CadÚnico, a integração biométrica está sendo feita prioritariamente nos momentos de atualização cadastral nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Já para o BPC, o prazo final para que todos os beneficiários tenham a biometria devidamente validada em sistema é 31 de dezembro de 2026.

Onde emitir CIN e cadastrar biometria?

A regularização deve ser feita em órgãos de identificação ou assistência social:

Carteira de Identidade Nacional (CIN): emitida em postos do Detran, unidades de atendimento ao cidadão ou cartórios civis conveniados. A primeira via é gratuita.

Cadastro Único / Bolsa Família: a atualização ocorre presencialmente no CRAS do seu município ou via aplicativo Meu CadÚnico, quando solicitado.

Agendamento INSS: caso receba uma convocação específica, o segurado deve agendar o atendimento pelo portal ou aplicativo Meu INSS.

Passo a passo para regularizar seu benefício

  1. Monitore os canais oficiais: verifique o status nos apps Meu INSS ou Cadastro Único.
  2. Atualize seu documento: se ainda possui o RG antigo, emita a CIN. Ela já vincula sua biometria ao CPF.
  3. Responda às convocações: se for notificado sobre "inconsistência de dados", procure o órgão indicado em até 90 dias.
  4. Acompanhe o sistema: após realizar a biometria, acompanhe a baixa da pendência digitalmente.

Fique alerta: O Governo Federal não solicita senhas ou dados bancários por telefone ou links de WhatsApp. Todas as convocações oficiais aparecem dentro dos aplicativos citados ou chegam via carta registrada.

Inss Bolsa Familia Beneficios

