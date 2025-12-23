Bolsa Família 2026: veja o calendário de pagamento e saiba como receber

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
O Bolsa Família terá início do pagamento de 2026 em 19 de janeiro, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O dinheiro será liberado de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os depósitos começam no dia 10 e encerram antes do Natal.
Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.
CONFIRA O CALENDÁRIO:
Bolsa Família
PREVISÃO AO LONGO DO ANO
Quem pode receber
O programa é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para saber se a família se enquadra, é necessário somar toda a renda e dividir pelo número de membros. Caso o resultado seja inferior ao limite, a família está apta a receber o benefício.
Além da renda, os beneficiários devem cumprir algumas contrapartidas:
Garantir que crianças e adolescentes frequentem a escola;
Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;
Manter a carteira de vacinação atualizada.
Cadastro e inscrição
Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), que é a ferramenta principal do governo para incluir famílias de baixa renda em programas sociais. Estar no CadÚnico não garante automaticamente a entrada no Bolsa Família, já que cada programa possui regras específicas. O cadastro apenas permite que a família seja avaliada para receber o benefício.
Como receber e sacar o benefício
O pagamento pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa TEM e pelo internet banking, dispensando a necessidade de ir a uma agência da Caixa Econômica Federal.
Os beneficiários também podem usar o cartão do programa para compras em estabelecimentos comerciais via débito. Além disso, há a possibilidade de saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.