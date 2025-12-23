DATAS DIVULGADAS

Bolsa Família 2026: veja o calendário de pagamento e saiba como receber

Calendário do programa prevê depósitos escalonados nos últimos dias úteis de cada mês

Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09:53

Cartão do Bolsa Família Crédito: MDAS/Divulgação

O Bolsa Família terá início do pagamento de 2026 em 19 de janeiro, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O dinheiro será liberado de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os depósitos começam no dia 10 e encerram antes do Natal.

Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

CONFIRA O CALENDÁRIO:

Final do NIS: 1 - pagamento em 19/1;

Final do NIS: 2 - pagamento em 20/1;

Final do NIS: 3 - pagamento em 21/1;

Final do NIS: 4 - pagamento em 22/1;

Final do NIS: 5 - pagamento em 23/1;

Final do NIS: 6 - pagamento em 26/1;

Final do NIS: 7 - pagamento em 27/1;

Final do NIS: 8 - pagamento em 28/1;

Final do NIS: 9 - pagamento em 29/1;

Final do NIS: 0 - pagamento em 30/1;

Bolsa Família 1 de 6

PREVISÃO AO LONGO DO ANO

Fevereiro: de 12/2 a 27/2;

Março: de 18/3 a 31/3;

Abril: de 16/4 a 30/4;

Maio: de 18/5 a 29/5;

Junho: de 17/6 a 30/6;

Julho: de 20/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 31/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Quem pode receber

O programa é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para saber se a família se enquadra, é necessário somar toda a renda e dividir pelo número de membros. Caso o resultado seja inferior ao limite, a família está apta a receber o benefício.

Além da renda, os beneficiários devem cumprir algumas contrapartidas:

Garantir que crianças e adolescentes frequentem a escola;

Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Manter a carteira de vacinação atualizada.

Cadastro e inscrição

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), que é a ferramenta principal do governo para incluir famílias de baixa renda em programas sociais. Estar no CadÚnico não garante automaticamente a entrada no Bolsa Família, já que cada programa possui regras específicas. O cadastro apenas permite que a família seja avaliada para receber o benefício.

Como receber e sacar o benefício

O pagamento pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa TEM e pelo internet banking, dispensando a necessidade de ir a uma agência da Caixa Econômica Federal.