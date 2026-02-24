Acesse sua conta
Frigorífico é condenado por anunciar camarão “maior que cérebro de petista”

Empresa foi condenado por usar frases contra petistas em promoções de carne e em cartazes da loja

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:10

A Justiça de Goiás condenou o frigorífico Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda. a pagar R$ 130 mil por veicular publicidade considerada abusiva e discriminatória contra consumidores. Em setembro, em um cartaz anunciando promoção de produtos, o local escreveu a frase: “Petista aqui não é bem-vindo.” No dia 7 do mesmo mês, o representante legal da empresa reforçou o teor da mensagem em uma rede social ao publicar: “Não atendemos petista”.

A condenação foi proferida nesta segunda-feira (23) pela 23ª Vara Cível de Goiânia, após ação civil pública movida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). Do total, R$ 30 mil correspondem a indenização por dano moral coletivo e R$ 100 mil ao descumprimento de decisões judiciais anteriores.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

