SAIBA SE VOCÊ CORRE RISCO

Mais de 200 mil pessoas podem ter Bolsa Família bloqueado em Salvador

Beneficiários têm até esta segunda-feira (30) para realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde, etapa obrigatória para a manutenção do benefício

Mais de 200 mil beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) têm até esta segunda-feira (30) para realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde, etapa obrigatória para a manutenção do benefício. O não cumprimento dessa exigência pode acarretar bloqueio ou suspensão dos repasses.>

Todas as unidades de saúde da rede municipal estão habilitadas para realizar os atendimentos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para ser atendido, é necessário apresentar o Cartão do Bolsa Família (ou o número do NIS), documento de identidade com foto, CPF, Caderneta da Criança (quando houver) e Cartão da Gestante (em caso de gravidez).>

A ação é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e visa garantir que as famílias beneficiárias estejam com a saúde em dia. Além de evitar a perda do benefício, o comparecimento às unidades de saúde representa uma oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação, acompanhar o estado nutricional e garantir o pré-natal das gestantes, promovendo o cuidado integral à saúde de crianças, adolescentes, mulheres e gestantes.>