CRIME

Grávida morta ao proteger o marido em Camaçari foi executada na frente dos filhos

Vítima foi alvo de disparos de suspeitos que invadiram a sua casa

Wendel de Novais

Publicado em 30 de junho de 2025 às 12:11

Tauane foi executada dentro de casa na frente dos filhos Crédito: Reprodução

Tauane Fonseca Costa, de 24 anos, que foi morta a tiros ao tentar proteger o marido durante um ataque em Camaçari, foi executada na frente dos filhos gêmeos. De acordo com informações da TV Bahia, quando três homens armados invadiram o imóvel para matar o companheiro da vítima, os filhos dos dois estavam no local. >

O crime foi registrado na madrugada de domingo (29), na Rua do Alecrim, no bairro Jardim Brasília, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No momento do ataque, foi possível ouvir gritos de ‘não’ de Tauane, que estava grávida de três meses, antes de ao menos seis tiros serem disparados contra ela e o companheiro. >

Após denúncia, uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito da mulher. O companheiro da vítima, no entanto, foi socorrido a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Dom Pedro I) foram acionados para averiguar denúncia, mas ninguém foi preso. >