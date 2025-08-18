Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Inscrições estão abertas até 22 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:03

Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Instituto Tecnológico de Aeronáutica Crédito: Divulgação/ITA

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está com 75 vagas abertas para concurso de nível médio e superior para os cargos de professor e técnico. As inscrições vão até a próxima sexta (22) e podem ser feitas no site do concurso.

Os selecionados atuarão nos campus de Fortaleza (ITA-FZ), no Ceará, e de São José dos Campos (ITA-SJC), no interior de São Paulo. As taxas de inscrição variam de R$ 200,00 para o cargo de professor e R$ 180,00 para vagas de técnico.

Para o cargo de professor do ensino superior, é necessário ter no mínimo doutorado. As vagas estão distribuídas em diversos departamentos, como: engenharia elétrica, energia renovável, materiais, estruturas, inteligência artificial, software, entre outros. O salário inicial é de R$ 13,2 mil. 30% das vagas serão reservadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 5% destinadas a pessoas com deficiência.

Leia mais

Imagem - Uesb abre vagas de nível médio e superior para creches com salários de até R$ 3.594,85

Uesb abre vagas de nível médio e superior para creches com salários de até R$ 3.594,85

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 20 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

Prefeitura abre concurso com mais de 20 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

Já para o cargo de técnico, é necessário ter diploma técnico na área de especialização do perfil, como edificações, elétrica, refrigeração, informática, mecânica, química, física e informática. Os salários iniciais podem chegar a R$ 5.844,94. 30% das vagas serão reservadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 5% destinadas a pessoas com deficiência.

As datas para realização das provas ainda não foram definidas e devem ser divulgadas apenas após o encerramento das inscrições. Segundo o próprio ITA, a expectativa é que as provas sejam realizadas nos meses de setembro e outubro de 2025. O certame terá no mínimo duas fases para todos os cargos.

Mais recentes

Imagem - Salário de R$ 31 mil: MP da Bahia abre inscrições para concurso de promotor

Salário de R$ 31 mil: MP da Bahia abre inscrições para concurso de promotor
Imagem - Uesb abre vagas de nível médio e superior para creches com salários de até R$ 3.594,85

Uesb abre vagas de nível médio e superior para creches com salários de até R$ 3.594,85
Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
01

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo
04

Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo