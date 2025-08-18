OPORTUNIDADE

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Inscrições estão abertas até 22 de agosto

Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:03

Instituto Tecnológico de Aeronáutica Crédito: Divulgação/ITA

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está com 75 vagas abertas para concurso de nível médio e superior para os cargos de professor e técnico. As inscrições vão até a próxima sexta (22) e podem ser feitas no site do concurso.

Os selecionados atuarão nos campus de Fortaleza (ITA-FZ), no Ceará, e de São José dos Campos (ITA-SJC), no interior de São Paulo. As taxas de inscrição variam de R$ 200,00 para o cargo de professor e R$ 180,00 para vagas de técnico.

Para o cargo de professor do ensino superior, é necessário ter no mínimo doutorado. As vagas estão distribuídas em diversos departamentos, como: engenharia elétrica, energia renovável, materiais, estruturas, inteligência artificial, software, entre outros. O salário inicial é de R$ 13,2 mil. 30% das vagas serão reservadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 5% destinadas a pessoas com deficiência.

Já para o cargo de técnico, é necessário ter diploma técnico na área de especialização do perfil, como edificações, elétrica, refrigeração, informática, mecânica, química, física e informática. Os salários iniciais podem chegar a R$ 5.844,94. 30% das vagas serão reservadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 5% destinadas a pessoas com deficiência.