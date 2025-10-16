EMPREGOS E SOLUÇÕES

Estágios IEL 2025: mais de 600 vagas abertas com bolsas de até R$ 2,8 mil

As oportunidades contemplam cursos como pedagogia, psicologia, comunicação e ciências contábeis

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:12

Jovens em reuniÃ£o e utilizando equipamentos eletrÃ´nicos. Crédito: Iano Andrade / IEL

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 639 vagas de estágio abertas em diversos estados do Brasil. Há oportunidades em administração, ciência da computação, ciências contábeis, comunicação social, direito, engenharia civil, história, marketing, pedagogia, psicologia e muito mais, incluindo cursos técnicos e do ensino médio. Todas as oportunidades são remuneradas e as bolsas variam de R$ 320 a R$ 2,8 mil, além de auxílio transporte.

O estágio é um ato educacional que proporciona a primeira percepção de como funciona o mundo do trabalho. O Programa IEL de Estágios já fez a ponte para mais de 1,5 milhão de estudantes encontrarem a oportunidade ideal. Além disso, só no primeiro semestre de 2025, a rede inseriu mais de 55 mil estagiários no mercado de trabalho. Para saber tudo sobre o tema, acompanhe a Agência de Notícias da Indústria.

O IEL lançou este ano uma plataforma para conectar estudantes, instituições de ensino e empresas: o IEL Carreiras.

A ferramenta concentra, em um só ambiente, as vagas de estágio de todo o Brasil. Há filtros – por estado, curso, modalidade e tipos de vaga – que facilitam a busca pela melhor oportunidade. As empresas têm acesso a um banco nacional de candidatos, também com função de filtros. É possível realizar testes de perfil para unir o estudante à empresa ideal. Tanto estudantes quanto empresas podem fazer login para se conectarem às novidades.

Sobre o levantamento quinzenal de vagas

A Agência de Notícias da Indústria realiza um levantamento quinzenal de vagas abertas pelo IEL em todo o Brasil, junto às federações das indústrias. O levantamento tem caráter jornalístico. Para tirar dúvidas ou mais detalhes, entre em contato com o IEL do seu estado