INVESTIGAÇÃO

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por irregularidades com bebidas

Barris de cachaça foram interditados durante fiscalização

Maysa Polcri

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:24

Bar Cravinho, no Pelourinho Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Um dos bares mais tradicionais do Centro Histórico de Salvador, o Cravinho foi alvo de uma operação na tarde desta quinta-feira (16). O estabelecimento foi fiscalizado durante a nova fase da operação Bebidas Etílicas, conduzida pela Polícia Civil da Bahia. Barris de cachaça do bar foram interditados.

A reportagem acompanhou a operação no bar, que fica localizado no Terreiro de Jesus. Durante a ação, investigadores coletaram amostras de bebidas que passarão por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Funcionários do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também colheram amostras para análise. Os funcionários de ambos os órgãos não conversaram com a imprensa.

O CORREIO apurou que a determinação de fiscalizar o estabelecimento partiu do Ministério. Foram constatadas irregularidades, como a venda de bebidas sem rótulo, e barris de cachaça foram interditados. Um dos alvos da fiscalização foi justamente a produção de cachaça, que acontece no interior do estabelecimento.

Durante a fiscalização, as portas do bar foram fechadas por funcionários, no intuito de evitar a presença da imprensa. O fechamento provocou curiosidade de baianos e turistas que passeavam por um dos pontos turísticos mais movimentados da capital. Um guia, que planejava apresentar o Cravinho para um grupo de visitantes, precisou mudar os planos.

O advogado dos donos do restaurante explicou que o bar não foi interditado. "Não houve nenhum tipo de denúncia contra o bar. Essa operação está sendo realizada em estabelecimentos de todo o estado", justificou Hans Henrique. "De fato, existe uma bebida que tem nota fiscal, mas não tinha liberação do Ministério da Agricultura. O Ministério apreendeu e vai fazer uma análise", completou o advogado. Segundo ele, o Cravinho possui liberação para produzir cachaça artesanal.

A operação Bebidas Etílicas, iniciada após casos de intoxicação por metanol serem registrados no Brasil, fiscaliza a produção e distribuição de bebidas alcoólicas. O objetivo é identificar possíveis irregularidades envolvendo o uso de metanol, produto tóxico para o consumo humano. Estiveram presentes na fiscalização investigadores da Polícia Civil, servidores do Mapa e da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

Até o momento, a Polícia Civil não identificou indícios de adulteração por metanol nas amostras que foram coletadas na Bahia. Ainda não há casos de intoxicação registrados no estado. Além da operação no Pelourinho, um estabelecimento em Pernambués também foi alvo de fiscalização nesta quinta-feira (16).

"Nos dirigimos ao Pelourinho, onde fiscalizamos uma chaçacaria. O Ministério da Agricultura interditou os barris onde as bebidas eram produzidas, sem autorização", explicou o delegado Thiago Costa, titular da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em um vídeo divulgado à imprensa.