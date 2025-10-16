Acesse sua conta
Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários

Justiça determinou que Well Academia deixe o imóvel por dívida com proprietário

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:55

Imóvel ocupado por academia está no centro de disputa judicial
Imóvel ocupado por academia está no centro de disputa judicial Crédito: Reprodução

Após ser alvo de uma ordem de despejo do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a Well Academia, na Pituba, não está cumprindo as obrigações trabalhistas. Funcionários buscaram o CORREIO para denunciar o atraso de salários e a falta de contratos trabalhistas. O estabelecimento também não paga o aluguel do espaço que ocupa há mais de um ano e acumula dívida de R$ 1 milhão. 

A reportagem teve acesso a conversas de funcionários com a gerente da academia. Os que cobraram os pagamentos receberam a informação de que os salários seriam pagos na quarta-feira (15), o que não foi feito. A data oficial de pagamento é o quinto dia útil do mês. "Estamos com receio de que a academia decrete falência e que, por isso, a gente fique sem receber", disse um dos denunciantes, sob condição de anonimato. 

Dentro da academia, o clima é de tensão desde que foi noticiado que a Well deve R$ 1 milhão ao dono do imóvel. O valor é referente às dívidas que se acumulam desde que o contrato de aluguel foi finalizado, em julho do ano passado. "O silêncio é total. Nós chegamos a questionar sobre as notícias, mas a gerência afirma que é tudo mentira", comenta o funcionário.

Um dos trabalhadores foi contratado sem que houvesse a formalização de um contrato de trabalho. A reportagem entrou em contato com a defesa da academia e aguarda retorno sobre as denúncias. 

Como mostrou o CORREIO, a Justiça determinou o despejo da academia, atendendo ao pedido do dono do imóvel. Inicialmente, o TJ-BA decidiu que a Well deveria deixar o espaço mediante ao pagamento de caução. Na semana passada, uma nova decisão retirou a obrigatoriedade do pagamento, obrigando a saída imediata da Well. Até agora, a academia não se manifestou no processo. 

Entenda o caso

A disputa envolvendo uma das academias mais movimentadas do bairro não é nova. O proprietário do imóvel, um idoso de 62 anos, que possui diferentes problemas de saúde, conta que os atrasos no pagamento de aluguel de R$ 30 mil ocorreram diversas vezes ao longo de dez anos. "Durante a pandemia, principalmente, foram muitos problemas. Ele pagava só quando queria", conta o proprietário, que prefere não se identificar.

Well Academia fica localizada na Pituba

Well Academia fica localizada na Pituba
Well Academia fica localizada na Pituba por Divulgação
Well Academia fica localizada na Pituba por Divulgação
Well Academia fica localizada na Pituba por Divulgação
Well Academia fica localizada na Pituba por Divulgação
Imóvel ocupado por academia está no centro de disputa judicial
Well Academia fica localizada na Pituba por Divulgação

Ao fim do prazo de aluguel, o dono não quis a renovação e notificou o locatário para que ele deixasse o imóvel, o que não foi aceito. Coube ao proprietário entrar na Justiça para exigir o despejo.

A advogada Morgana Cotias, que representa o dono do imóvel, afirma que a academia funciona de forma irregular desde o fim do contrato. "Eles são obrigados a sair. Ainda que não tivesse decisão judicial, o contrato acabou há mais de um ano. A Justiça está fazendo o que o locatário deveria fazer. Ele está ocupando o espaço de outra pessoa sem a permissão do proprietário", pontua.

Manobra

Além de não ser localizado pela Justiça para ser notificado durante o processo, o empresário saiu do quadro da sociedade da academia. Para a advogada Morgana Cotias, trata-se de uma manobra. "Depois que movemos a ação, o empresário saiu do quadro da sociedade da academia. Ele fica sem endereço firmado para que não seja citado no processo. Até conseguimos a citação dele na academia. Mas a academia alegou que o empresário não é mais sócio, apenas a mãe dele permanece como societária", detalha.

O CORREIO entrou em contato com a academia e solicitou contato com o empresário, que esteve à frente do quadro de sócios durante dez anos - período em que durou o contrato de aluguel entre as partes - mas não obteve retorno. Funcionários da Well disseram não conhecer o homem. A reportagem não conseguiu contatá-lo diretamente.

A defesa da academia também foi procurada, mas não se manifestou sobre a nova decisão judicial até esta publicação. O espaço segue aberto. Em posicionamento anterior, o advogado que representa a Well informou que não se pronunciaria sobre o caso.

"Da análise das perguntas a nós encaminhadas, verificamos tratarem-se de questionamentos evidentemente técnico-jurídicos. Portanto, como o cenário dos questionamentos levantados estão postos no processo judicial, onde as partes tiveram e terão oportunidade de se manifestar, ficará a cargo do Poder Judiciário responder às indagações e as partes adotarem as medidas determinadas pela Justiça", respondeu a defesa.

