BAHIA

Ex-namorado de uma das jovens mortas em Anguera é preso ao prestar depoimento

Chega a seis o número de envolvidos presos suspeitos de envolvimento no crime

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:09

Amigas des Crédito: Reprodução

Mais uma pessoa foi presa, suspeita de participação na morte de três amigas na cidade de Anguera, no centro-norte da Bahia. Na tarde desta quinta-feira (16), o ex-namorado de uma das vítimas foi alvo de um mandado de prisão temporária.

O rapaz, de 18 anos, é ex-namorado de uma das vítimas, Carol Ferreira Rodrigues. Segundo a polícia, ele foi até o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em Feira de Santana, a cerca de 40 km da cidade onde as vítimas foram mortas, acompanhado de um advogado, para prestar depoimento.

No local, a prisão foi efetuada porque já havia um mandado de prisão em aberto, após terem sido encontrados indícios que o vinculam aos crimes investigados.

Com essa prisão, sobe para seis o número de envolvidos detidos pela Operação Vale das Sombras, que investiga as circunstâncias da morte de Letícia Araújo Rodrigues, 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15.