Ex-namorado de uma das jovens mortas em Anguera é preso ao prestar depoimento

Chega a seis o número de envolvidos presos suspeitos de envolvimento no crime

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:09

Amigas des
Amigas des Crédito: Reprodução

Mais uma pessoa foi presa, suspeita de participação na morte de três amigas na cidade de Anguera, no centro-norte da Bahia. Na tarde desta quinta-feira (16), o ex-namorado de uma das vítimas foi alvo de um mandado de prisão temporária.

O rapaz, de 18 anos, é ex-namorado de uma das vítimas, Carol Ferreira Rodrigues. Segundo a polícia, ele foi até o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em Feira de Santana, a cerca de 40 km da cidade onde as vítimas foram mortas, acompanhado de um advogado, para prestar depoimento.

Desaparecimento das três jovens de Anguera é investigado

Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil
Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil
Pinos usados para guardar cocaínas foram encontrados perto da casa por Divulgação/Polícia Civil
Pinos usados para guardar cocaínas foram encontrados perto da casa por Divulgação/Polícia Civil
Os dois homens foram encontrados em uma casa por Divulgação/Polícia Civil
1 de 5
Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil

No local, a prisão foi efetuada porque já havia um mandado de prisão em aberto, após terem sido encontrados indícios que o vinculam aos crimes investigados.

Com essa prisão, sobe para seis o número de envolvidos detidos pela Operação Vale das Sombras, que investiga as circunstâncias da morte de Letícia Araújo Rodrigues, 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15.

Laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) são aguardados para esclarecer as circunstâncias do crime e fornecer detalhes da investigação, que ainda está em andamento, incluindo a determinação das causas da morte.

Bahia Crime Violência

