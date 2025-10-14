CRIME

Corpos de jovens desaparecidas em Anguera são localizados

Mulheres foram vistas pela última vez na segunda-feira (6)

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:09

Amigas desaparecidas em Anguera Crédito: Reprodução

Os corpos das três jovens que desapareceram em Anguera, no centro norte da Bahia, foram localizados na manhã desta terça-feira (14), no Povoado de Guaribas, estrada de Ribeirão do Cavaco. Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15, foram vistas pela última vez no dia 6 de outubro.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos estavam em um local de difícil acesso e sem cobertura telefônica. Os corpos estão sendo recolhidos para perícia, com o objetivo de confirmar formalmente a identidade das vítimas, determinar a dinâmica do crime e consolidar as provas da autoria e motivação. Equipes permanecem em campo.

Foi deflagrada, na madrugada desta terça, a segunda fase da Operação Vale das Sombras, resultando na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento direto no desaparecimento das vítimas. A ação foi realizada de forma simultânea em Anguera e Feira de Santana, nos bairros Tomba e Campo Limpo.

A Operação Vale das Sombras foi deflagrada em 8 de outubro, com as primeiras diligências voltadas à localização das jovens desaparecidas. No dia 9, duas pessoas foram presas em flagrante após a polícia localizar um imóvel utilizado pelos criminosos na zona rural de Anguera, onde foram apreendidos objetos das vítimas, roupas queimadas e vestígios compatíveis com sangue.

Em 11 de outubro, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com a apreensão de celulares e roupas pertencentes a uma das vítimas. No dia 13, uma mulher de 19 anos teve prisão preventiva decretada por envolvimento direto no crime. Ao todo, cinco pessoas foram presas durante a investigação, três mulheres e dois homens, além da localização de três corpos e diversos materiais apreendidos.