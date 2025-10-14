Corpos de jovens desaparecidas em Anguera são localizados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:09
Os corpos das três jovens que desapareceram em Anguera, no centro norte da Bahia, foram localizados na manhã desta terça-feira (14), no Povoado de Guaribas, estrada de Ribeirão do Cavaco. Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15, foram vistas pela última vez no dia 6 de outubro.
De acordo com a Polícia Civil, os corpos estavam em um local de difícil acesso e sem cobertura telefônica. Os corpos estão sendo recolhidos para perícia, com o objetivo de confirmar formalmente a identidade das vítimas, determinar a dinâmica do crime e consolidar as provas da autoria e motivação. Equipes permanecem em campo.
Corpos foram encontrados em local de difícil acesso
Foi deflagrada, na madrugada desta terça, a segunda fase da Operação Vale das Sombras, resultando na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento direto no desaparecimento das vítimas. A ação foi realizada de forma simultânea em Anguera e Feira de Santana, nos bairros Tomba e Campo Limpo.
A Operação Vale das Sombras foi deflagrada em 8 de outubro, com as primeiras diligências voltadas à localização das jovens desaparecidas. No dia 9, duas pessoas foram presas em flagrante após a polícia localizar um imóvel utilizado pelos criminosos na zona rural de Anguera, onde foram apreendidos objetos das vítimas, roupas queimadas e vestígios compatíveis com sangue.
Em 11 de outubro, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com a apreensão de celulares e roupas pertencentes a uma das vítimas. No dia 13, uma mulher de 19 anos teve prisão preventiva decretada por envolvimento direto no crime. Ao todo, cinco pessoas foram presas durante a investigação, três mulheres e dois homens, além da localização de três corpos e diversos materiais apreendidos.
A Operação Vale das Sombras conta com a participação de equipes da Delegacia Territorial de Anguera (DT/Anguera), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana) e do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana e Departamento de Polícia Técnica (DPT).