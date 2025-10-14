POLÍCIA

Operação investiga desaparecimento de três jovens em Anguera e cumpre mandados judiciais

Ação acontece na cidade de Feira de Santana

Uma operação batizada como Vale das Sombras foi deflagrada na madrugada desta terça-feira (14) com o objetivo de reunir provas, localizar três jovens desaparecidas e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos no caso.

As vítimas, identificadas como Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21, e Rafaela Carvalho Silva, de 15, desapareceram no último dia 6 de outubro, no município de Anguera, no interior da Bahia.

A ação busca avançar nas investigações, esclarecer o paradeiro das jovens e garantir a responsabilização dos envolvidos. Durante a operação, foram realizadas diligências em Feira de Santana, onde os mandados judiciais estão sendo cumpridos e materiais probatórios estão sendo coletados.