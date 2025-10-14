Acesse sua conta
Operação investiga desaparecimento de três jovens em Anguera e cumpre mandados judiciais

Ação acontece na cidade de Feira de Santana

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:03

Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera
Crédito: Polícia Civil

Uma operação batizada como Vale das Sombras foi deflagrada na madrugada desta terça-feira (14) com o objetivo de reunir provas, localizar três jovens desaparecidas e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos no caso.

As vítimas, identificadas como Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21, e Rafaela Carvalho Silva, de 15, desapareceram no último dia 6 de outubro, no município de Anguera, no interior da Bahia.

A ação busca avançar nas investigações, esclarecer o paradeiro das jovens e garantir a responsabilização dos envolvidos. Durante a operação, foram realizadas diligências em Feira de Santana, onde os mandados judiciais estão sendo cumpridos e materiais probatórios estão sendo coletados.

A operação foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, com participação da Delegacia Territorial de Anguera (DT/Anguera), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana) e do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

