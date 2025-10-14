CRIME

Tiroteio no meio de campeonato de futebol deixa um morto e outro baleado na Bahia

Vítima fatal foi identificada como Luig Pereira Martins, 34 anos

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:17

Ataque que deixou Luig morto aconteceu em campo de futebol Crédito: Reprodução

Um campeonato de futebol foi interrompido por um ataque a tiros que deixou um morto e outro ferido em Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso, que foi registrado na noite da última sexta-feira (10), acabou na morte de Luig Pereira Martins, 34 anos.

Além dele, outro homem de 31 anos foi alvo dos tiros, mas resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o ataque foi direcionado a Luig. “Vítima teria sido perseguida e alvejada por um autor ainda não identificado”, diz a PM.

Ataque que deixou Luig morto aconteceu em campo de futebol 1 de 4

No momento do crime, o ataque gerou correria e terror para quem mora no bairro do Joaquim Romão, que recebia o campeonato. PMs da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados, mas chegaram quando Luig já estava morto.