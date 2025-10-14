saúde

5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

Técnica ajuda a reprogramar comportamentos inconscientes ligados à comida e às emoções

Portal Edicase

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:43

O método Neurofit ajuda a emagrecer de forma saudável e duradoura Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Esqueça as dietas milagrosas e os cardápios que prometem resultados em poucos dias. O método Neurofit, criado pela psicoterapeuta e nutricionista Pollyanna Esteves, está conquistando pacientes no Brasil e no exterior por propor um emagrecimento sustentável — que nasce de dentro para fora.

Conhecida por ter acompanhado a transformação da cantora Adele, que perdeu 45 kg com o apoio de seu protocolo terapêutico, Pollyanna Esteves se tornou referência internacional ao defender que “o corpo só muda quando a mente muda primeiro”.

Formada em nutrição e mestre em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, além de possuir certificações por Harvard e pela Universidade Tony Robbins, a especialista combina neurociência, hipnose, constelação familiar e PNL (Programação Neurolinguística) para reprogramar comportamentos inconscientes ligados à comida e às emoções.

A seguir, Pollyanna Esteves compartilha 5 dicas práticas para aplicar os princípios do Neurofit na rotina e conquistar resultados mais duradouros e equilibrados. Confira!

1. Descubra o que está por trás da fome

Conforme Pollyanna Esteves, a maior parte das pessoas que luta contra o peso está, na verdade, tentando preencher um vazio emocional. Ansiedade, medo, rejeição e culpa podem se transformar em fome — mas não de comida, e sim de acolhimento. “Antes de mudar o que você come, descubra o que te faz comer”, orienta.

Reconhecer essas emoções é o primeiro passo do Neurofit, chamado de “limpar o jardim”, quando o paciente identifica os gatilhos e crenças que o fazem comer de forma automática.

2. Substitua hábitos, não apenas restrinja

Em vez de eliminar alimentos ou adotar dietas radicais, o Neurofit propõe criar hábitos saudáveis , que tragam prazer e bem-estar. Isso ajuda o cérebro a associar o emagrecimento a algo positivo, e não a um castigo. “O cérebro não entende a falta, ele entende a substituição. Por isso, cortar não basta — é preciso plantar algo novo”, explica a criadora do método.

Essa é a segunda etapa do método, chamada “plantar o jardim”, na qual o foco é instalar novos padrões mentais e comportamentais.

No método Neurofit, é importante aprender a não compensar as emoções ruins com a comida Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

3. Treine a mente para manter o foco

Para Pollyanna Esteves, o segredo do emagrecimento duradouro está em ensinar o cérebro a reagir de forma diferente diante de estresse, cansaço ou frustração — momentos em que muitas pessoas costumam “descontar” na comida.

“A comida deixa de ser a questão quando você entende que ela não é o problema, e sim a resposta que o corpo encontrou para lidar com a dor”, afirma. No Neurofit, essa fase é chamada de “ensinar a cultivar”, quando o paciente aprende a manter o equilíbrio emocional mesmo diante de adversidades.

4. Cultive o amor-próprio

O método também trabalha a autoestima e a reconciliação com o corpo, algo essencial para que o emagrecimento se torne uma consequência natural, e não uma luta constante. “A gordura é como um casulo. Quando a pessoa cura o que estava preso ali dentro, o corpo se liberta sozinho”, destaca Pollyanna Esteves.

Em vez de se cobrar ou se culpar, a especialista recomenda praticar autocompaixão: celebrar pequenos avanços e reconhecer que emagrecer é um processo de transformação — não de punição.

5. Faça da mente uma aliada, não uma inimiga

O inconsciente humano é responsável por 95% das ações diárias, segundo estudos em neurociência. Por isso, o Neurofit atua nesse nível profundo para reprogramar crenças limitantes e transformar o comportamento em algo automático e saudável.

“Nosso inconsciente faz de tudo para manter o peso , porque acredita que está nos protegendo. Quando ele entende que não precisa mais, faz o mesmo esforço para nos libertar”, explica Pollyanna Esteves. Para reforçar essa nova mentalidade, a especialista sugere práticas simples como meditação, visualização guiada, escrita terapêutica e afirmações positivas diárias.

Uma mudança que vai além da estética

Mais do que uma técnica de emagrecimento, o Neurofit é um convite à transformação emocional e comportamental. A especialista ressalta que o emagrecimento é apenas o reflexo visível de um processo interno de cura e reconexão. “Quando o inconsciente entende que está seguro, o corpo não precisa mais se proteger com o peso. É aí que a libertação acontece — e o emagrecimento vem naturalmente”, diz Pollyanna Esteves.