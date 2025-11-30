Aposta de Salvador fatura mais de R$ 2,3 milhões na Lotofácil; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:45
Um apostador de Salvador ficou milionário após acertar todas as 15 dezenas da Lotofácil sorteada na noite de sábado (29). O prêmio foi de R$ 2.316.352,30. A aposta foi registrada na Loteria Hiper Cabula, em cota única, o que significa que o ganhador não precisará dividir o valor com ninguém.
Outras duas apostas também cravaram os números sorteados: uma de Rio Pardo de Minas (MG) e outra de São José do Rio Preto (SP) - esta última feita por meio de bolão com 17 cotas.
Os números sorteados foram: 01, 04, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 24.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Além dos vencedores principais, outras faixas de premiação também foram contempladas:
14 acertos: 502 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 2.025,19
13 acertos: 16.458 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 35,00
12 acertos: 189.390 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 14,00
11 acertos: 976.799 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 7,00
O próximo sorteio da Lotofácil será realizado na segunda-feira (1º), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.