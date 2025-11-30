Acesse sua conta
Aposta de Salvador fatura mais de R$ 2,3 milhões na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (29)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:45

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um apostador de Salvador ficou milionário após acertar todas as 15 dezenas da Lotofácil sorteada na noite de sábado (29). O prêmio foi de R$ 2.316.352,30. A aposta foi registrada na Loteria Hiper Cabula, em cota única, o que significa que o ganhador não precisará dividir o valor com ninguém.

Outras duas apostas também cravaram os números sorteados: uma de Rio Pardo de Minas (MG) e outra de São José do Rio Preto (SP) - esta última feita por meio de bolão com 17 cotas.

Os números sorteados foram: 01, 04, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 24.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Além dos vencedores principais, outras faixas de premiação também foram contempladas:

14 acertos: 502 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 2.025,19

13 acertos: 16.458 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 35,00

12 acertos: 189.390 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 14,00

11 acertos: 976.799 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 7,00

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado na segunda-feira (1º), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

