Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

7 passeios de bate e volta imperdíveis saindo de Salvador

Veja dicas de destinos localizados próximos da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:00

Vila de Snato Antônio ainda é pouco explorada
Vila de Snato Antônio ainda é pouco explorada Crédito: Divulgação

Com a proximidade do verão, que começa no dia 21 de dezembro, baianos e turistas se planejam para aproveitar os dias mais ensolarados do ano. Para quem não tem disponibilidade para fazer longas viagens ou quer reduzir gastos, uma boa opção são os bate e volta que sem de Salvador. Em um único dia, é possível conhecer lugares paradisíacos. 

Praia do Forte 

Localizada a cerca de 60 quilômetros do Aeroporto de Salvador, a Praia do Forte é conhecida pelas lindas praias e pela vila que reúne diferentes opções gastronômicas e de lazer. São 12 quilômetros de praias, além das atrações para toda a família, como Projeto Tamar e o Castelo Garcia d’Ávila. 

Ilha dos Frades

Imagine estar perto da praia que foi eleita a melhor do mundo? Para quem está em Salvador, é possível. Com uma beleza natural, águas cristalinas e calmas, a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, conquistou o título de melhor praia do mundo no ranking 2025 do Centro Internacional de Formação e Certificação de Praias (CIF Playas). A praia é destino de diferentes embarcações que saem do Terminal Náutico de Salvador, no Centro Histórico, e fazem passeios até o destino. Eles costumam sair pela manhã e retornam ao final da tarde.

Passeios de bate e volta imperdíveis saindo de Salvador

Projeto Tamar é uma das atrações da Praia do Forte por Eduardo Moody
Ilha dos Frades abriga a praia que foi eleita a melhor do mundo em 2025 por Divulgação
Cachoeira é reconhecida pela participação na luta pela Independência  por Marina Sila/Arquivo CORREIO
Costa do Sauípe é conhecida pelas hospedagens de luxo por Divulgação
Praia de Massarandupió é única destinada oficialmente à prática de naturismo na Bahia por Imagem/TV Bahia
Vila de Snato Antônio ainda é pouco explorada por Divulgação
Ilha de Itaparica tem praias ideal para crianças por Divulgação
1 de 7
Projeto Tamar é uma das atrações da Praia do Forte por Eduardo Moody

Cachoeira 

O bate e volta para a cidade de Cachoeira reúne atrativos como o passeio pela cidade histórica, restaurantes que servem comida regional e belezas naturais. No caminho, os visitantes podem conferir a Cachoeira do Urubu, que fica localizada no povoado de Oliveira dos Campinhos e tem 53 metros de queda d'água - sendo a maior da região. Na cidade, é possível visitar a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, a Capela de Nossa Senhora d’Ajuda, o conjunto arquitetônico do Carmo e a Praça da Aclamação.

Costa do Sauípe

A localidade abriga dunas, coqueirais e piscinas naturais, a cerca de 70 quilômetros de Salvador. Entre os principais atrativos estão as belas praias, trilhas e a Vila Nova da Praia. Não pode faltar no roteiro a visita à praia da Barra do Rio Sauípe, onde o Rio Sauípe se encontra com o mar. 

Massarandupió 

A praia localizada a 35 km ao norte da Praia do Forte e a 88 km de Salvador ganhou fama por possuir a única praia oficial de naturismo da Bahia. Mas é possível visitar a localidade apenas nas áreas onde não é obrigatório se despir. O visual conta com dunas de areia branca e  um rio que corre em paralelo à praia. 

Leia mais

Imagem - Cidade cercada por praias e natureza é subestimada, mas é uma das mais incríveis do Brasil

Cidade cercada por praias e natureza é subestimada, mas é uma das mais incríveis do Brasil

Imagem - 7 praias paradisíacas da Bahia que você precisa conhecer

7 praias paradisíacas da Bahia que você precisa conhecer

Imagem - Bahia tem 2 praias entre as 100 mais icônicas do mundo; descubra quais são

Bahia tem 2 praias entre as 100 mais icônicas do mundo; descubra quais são

Santo Antônio

Destino turístico ainda pouco explorado no Litoral Norte, a praia tem um toque rústico e um povoado que preserva suas raízes. O lugar é perfeito para quem deseja relaxar e desconectar em meio à natureza. Santo Antônio está a 85 km do Aeroporto de Salvador

Ilha de Itaparica

O trajeto pode ser feito de ferry-boat ou pela estrada. A ilha mescla paisagens naturais e maré calma, ideal para crianças, com o centro colonial. Entre os pontos mais vistados estão o Forte de São Lourenço, a Igreja de São Lourenço, a Casa do escritor João Ubaldo Ribeiro e as construções coloridas do centro. 

Mais recentes

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 2,3 milhões na Lotofácil; confira resultado

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 2,3 milhões na Lotofácil; confira resultado
Imagem - Socorristas são assaltados durante serviço no interior da Bahia

Socorristas são assaltados durante serviço no interior da Bahia
Imagem - Salvador divulga calendário oficial do verão 2025 com festas até o Carnaval

Salvador divulga calendário oficial do verão 2025 com festas até o Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador
01

Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Imagem - Semob faz mudanças no transporte público de Salvador neste domingo (30); confira
02

Semob faz mudanças no transporte público de Salvador neste domingo (30); confira

Imagem - Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui
03

Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (30 de novembro) é A Estrela: não duvide que você tem proteção espiritual
04

Carta do Baralho Cigano deste domingo (30 de novembro) é A Estrela: não duvide que você tem proteção espiritual