7 passeios de bate e volta imperdíveis saindo de Salvador

Veja dicas de destinos localizados próximos da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:00

Com a proximidade do verão, que começa no dia 21 de dezembro, baianos e turistas se planejam para aproveitar os dias mais ensolarados do ano. Para quem não tem disponibilidade para fazer longas viagens ou quer reduzir gastos, uma boa opção são os bate e volta que sem de Salvador. Em um único dia, é possível conhecer lugares paradisíacos.

Praia do Forte

Localizada a cerca de 60 quilômetros do Aeroporto de Salvador, a Praia do Forte é conhecida pelas lindas praias e pela vila que reúne diferentes opções gastronômicas e de lazer. São 12 quilômetros de praias, além das atrações para toda a família, como Projeto Tamar e o Castelo Garcia d’Ávila.

Ilha dos Frades

Imagine estar perto da praia que foi eleita a melhor do mundo? Para quem está em Salvador, é possível. Com uma beleza natural, águas cristalinas e calmas, a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, conquistou o título de melhor praia do mundo no ranking 2025 do Centro Internacional de Formação e Certificação de Praias (CIF Playas). A praia é destino de diferentes embarcações que saem do Terminal Náutico de Salvador, no Centro Histórico, e fazem passeios até o destino. Eles costumam sair pela manhã e retornam ao final da tarde.

Cachoeira

O bate e volta para a cidade de Cachoeira reúne atrativos como o passeio pela cidade histórica, restaurantes que servem comida regional e belezas naturais. No caminho, os visitantes podem conferir a Cachoeira do Urubu, que fica localizada no povoado de Oliveira dos Campinhos e tem 53 metros de queda d'água - sendo a maior da região. Na cidade, é possível visitar a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, a Capela de Nossa Senhora d’Ajuda, o conjunto arquitetônico do Carmo e a Praça da Aclamação.

Costa do Sauípe

A localidade abriga dunas, coqueirais e piscinas naturais, a cerca de 70 quilômetros de Salvador. Entre os principais atrativos estão as belas praias, trilhas e a Vila Nova da Praia. Não pode faltar no roteiro a visita à praia da Barra do Rio Sauípe, onde o Rio Sauípe se encontra com o mar.



Massarandupió

A praia localizada a 35 km ao norte da Praia do Forte e a 88 km de Salvador ganhou fama por possuir a única praia oficial de naturismo da Bahia. Mas é possível visitar a localidade apenas nas áreas onde não é obrigatório se despir. O visual conta com dunas de areia branca e um rio que corre em paralelo à praia.

Santo Antônio

Destino turístico ainda pouco explorado no Litoral Norte, a praia tem um toque rústico e um povoado que preserva suas raízes. O lugar é perfeito para quem deseja relaxar e desconectar em meio à natureza. Santo Antônio está a 85 km do Aeroporto de Salvador

