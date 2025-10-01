NATUREZA PRIVILEGIADA

Bahia tem 2 praias entre as 100 mais icônicas do mundo; descubra quais são

Praias baianas entraram na lista que conta com outras nove brasileiras

Monique Lobo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:41

Praia de Taipu de Fora Crédito: Reprodução

A Península de Maraú e o distrito de Trancoso abrigam duas praias baianas que entraram para uma lista seleta: a das 100 mais icônicas do mundo.

As praias de Taipu de Fora e de Itapororoca entraram na lista Corona Beach 100 que conta ainda com outras nova praias brasileiras. São elas: Ilha do Amor (PA), Praia de Atins (MA), Praia do Preá (CE), Baía do Sancho (PE), Praia do Madeiro (RN), São Miguel dos Milagres (AL), Praia de Copacabana (RJ), Saco do Mamanguá (RJ) e Praia do Rosa (SC).

Veja as praias baianas que entraram na lista das 100 mais icônicas do mundo 1 de 9

A lista foi realizada a partir da curadoria de especialistas como oceanógrafos, surfistas, mergulhadores, jornalistas, ativistas etc. Cada praia foi classificada com notas entre um e três "sóis" a partir da avaliação de três elementos: cultura à beira-mar, conexão com a natureza e estética cênica.

O Brasil foi o país com a maior concentração e praias da lista e a maioria delas estão localizadas na região Nordeste.

Taipu de Fora

Localizada na Península de Maraú, na região Sul da Bahia, a praia recebeu dois "sóis" na avaliação a lista e é a praia baiana com a melhor classificação.

As piscinas que se formam nos recifes foram destaque na avaliação. A praia tem mais de 7km de extensão e muitos coqueiros margeando a areia. A água cristalina é outro ponto que atrai muitos visitantes ao local.

Itapororoca

Situada entre as praias do Rio Verde e de Patimirim, em Trancoso, Porto Seguro, a praia recebeu um "sol" na avaliação da lista Corona Beach 100.

As piscinas naturais de água morna e a tranquilidade do local foram os destaques para os curadores.