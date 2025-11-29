Socorristas são assaltados durante serviço no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 19:31
Dois socorristas da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, em Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, foram assaltados durante o trabalho na tarde de sexta-feira (28). Um deles é o presidente da instituição, Lucival Souza.
O caso ocorreu na região da Barragem da Laranjeira, zona rural do município. Os dois socorristas foram surpreendidos por dois homens armados em uma motocicleta. Três celulares foram roubados.
De acordo com a Brigada, um dos celulares era utilizado para receber chamadas de emergência. Em nota, a instituição informou que o número de acionamento já está disponível para emergências: 75 99129-5379.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Riachão do Jacuípe).