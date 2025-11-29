Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 15:18
Uma corredora de 44 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante um treino no Jardim de Alah, na orla de Salvador, na manhã deste sábado (29). A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM).
De acordo com a PM, uma guarnição do Batalhão Gêmeos realizava patrulhamento na região quando foi acionada por populares para atender a ocorrência. A mulher chegou a ser atendida por médicos que também participavam do treino e foi encaminhada ao Hospital da Bahia, mas não resistiu.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 7h para atender uma ocorrência classificada como suspeita de parada cardiorrespiratória e enviou imediatamente duas ambulâncias para o local: uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA).
No entanto, durante o deslocamento das ambulâncias, às 7h15, as equipes do Samu foram informadas de que a vítima já havia sido levada para o hospital. Com isso, a solicitação foi encerrada e as unidades retornaram à base.