JARDIM DE ALAH

Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Vítima tinha 44 anos; identidade não foi revelada

Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 15:18

Treino aconteceu no Jardim de Alah Crédito: Reprodução/Corre Bahia

Uma corredora de 44 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante um treino no Jardim de Alah, na orla de Salvador, na manhã deste sábado (29). A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, uma guarnição do Batalhão Gêmeos realizava patrulhamento na região quando foi acionada por populares para atender a ocorrência. A mulher chegou a ser atendida por médicos que também participavam do treino e foi encaminhada ao Hospital da Bahia, mas não resistiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 7h para atender uma ocorrência classificada como suspeita de parada cardiorrespiratória e enviou imediatamente duas ambulâncias para o local: uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA).