Salvador terá show gratuito de Frei Gilson no Natal; confira

Millena Marques
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:43
Um dos nomes mais influentes da música da atualidade, o Frei Gilson foi confirmado como uma das atrações do Natal de Salvador. A apresentação acontecerá no dia 25 de dezembro, na Boca do Rio, a partir das 15h. A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) nesta sexta-feira (28).
"Que alegria poder contar essa novidade pra vocês: no dia 25 de dezembro, momento maior em que celebramos a família e o amor de Cristo, Salvador terá a felicidade de receber @freigilson_somdomonte para a missa do Natal", escreveu Bruno no Instagram.
Frei Gilson é membro da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e ficou conhecido por reunir milhares de fiéis em lives. Em março deste ano, o religioso reuniu mais de 1 milhão de fiéis em uma transmissão ao vivo realizada às 4h da manhã, marcando o início da Quaresma. O evento, transmitido pelo YouTube e redes sociais, reforçou a crescente influência do frei no meio católico, onde ele já soma milhões de seguidores.
Frei Gilson
Natural de São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo ingressou na vida religiosa aos 18 anos e, hoje, aos 38, segue atuando na ordem, além de liderar o grupo musical Som do Monte, que utiliza a música como meio de evangelização.
O hábito de realizar orações na madrugada surgiu durante a pandemia e se consolidou como um momento de reflexão e conexão espiritual para milhares de pessoas. Segundo frei Gilson, o objetivo das transmissões nesse horário é oferecer conforto espiritual a quem enfrenta dificuldades ou sofre de insônia, promovendo uma conexão com a fé mesmo nas horas mais silenciosas da noite. "É um momento para acolher aqueles que estão em busca de paz e orientação", explicou o frei.
Além das orações, frei Gilson utiliza as redes sociais para compartilhar mensagens motivacionais e ensinamentos religiosos de forma acessível, alcançando um público diversificado. Sua influência atraiu a atenção de personalidades conhecidas, como o cantor Zé Neto e o humorista Rogério Vilela, que já participaram de suas transmissões, ampliando ainda mais seu alcance.