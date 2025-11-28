Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois traficantes do Comando Vermelho são presos por sequestro de nutricionista

Investigados foram localizados no bairro da Federação e de Dom Avelar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:26

Nutricionista Tâmara Ferreira é encontrada após desaparecer em Salvador
Nutricionista Tâmara Ferreira é encontrada após desaparecer em Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia e Divulgação

Dois homens, de 21 e 33 anos, foram presos nesta sexta-feira (28), em Salvador, por envolvimento no sequestro e roubo da nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, que desapareceu ao sair do trabalho no início do mês. A vítima foi obrigada a fazer transferências e zerar a conta bancária enquanto era ameaçada pelos criminosos.

No dia em que Tâmara foi liberada, quatro suspeitos foram mortos e três foram presos após uma ação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina. No dia seguinte, outros dois suspeitos foram presos no Garcia e na Federação. De acordo com fontes policiais, os responsáveis pela captura da nutricionista integravam o Comando Vermelho (CV), facção que atua na região.

Tâmara Ferreira

Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
Tâmara Ferreira por Reprodução
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram
1 de 16
Tâmara Ferreira por Reprodução/Instagram

Desta vez, os novos suspeitos foram encontrados nos bairros da Federação e Dom Avelar. Um deles é dono do carro utilizado no crime. Já o outro teria atuado como apoio em uma motocicleta e ajudado no local onde a vítima permaneceu em cativeiro.

Com os presos, a polícia apreendeu um celular contendo conversas e imagens que indicam ligação com o tráfico de drogas. A investigação busca identificar mais integrantes do grupo envolvido no sequestro e na extorsão da nutricionista, que é bastante conhecida em Salvador pelas dicas relacionadas aos cuidados com a alimentação.

A operação desta sexta-feira contou com sete equipes, reunindo 25 policiais civis, sob coordenação do Departamento Especializado de Investigações Criminais, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, unidade responsável pelo caso.

Leia mais

Imagem - Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista

Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista

Imagem - Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Imagem - Quem é a nutricionista baiana que foi sequestrada e obrigada a fazer transferências via Pix

Quem é a nutricionista baiana que foi sequestrada e obrigada a fazer transferências via Pix

Tags:

Presos Comando Vermelho Traficantes Sequestro Nutricionista

Mais recentes

Imagem - Médico alvo de operação da PF é dono de ilha de particular na Bahia; veja fotos

Médico alvo de operação da PF é dono de ilha de particular na Bahia; veja fotos
Imagem - Pelourinho recebe Banjo Novo gratuito nesta sexta-feira (28)

Pelourinho recebe Banjo Novo gratuito nesta sexta-feira (28)
Imagem - Seis homens são presos por suspeita de roubos e furtos com arma no Rio Vermelho

Seis homens são presos por suspeita de roubos e furtos com arma no Rio Vermelho

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
01

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
02

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete
03

Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete

Imagem - Deputado se envolve em acidente em estrada da Bahia e carro fica destruído
04

Deputado se envolve em acidente em estrada da Bahia e carro fica destruído