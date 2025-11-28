POLÍCIA

Dois traficantes do Comando Vermelho são presos por sequestro de nutricionista

Investigados foram localizados no bairro da Federação e de Dom Avelar

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:26

Nutricionista Tâmara Ferreira é encontrada após desaparecer em Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia e Divulgação

Dois homens, de 21 e 33 anos, foram presos nesta sexta-feira (28), em Salvador, por envolvimento no sequestro e roubo da nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, que desapareceu ao sair do trabalho no início do mês. A vítima foi obrigada a fazer transferências e zerar a conta bancária enquanto era ameaçada pelos criminosos.

No dia em que Tâmara foi liberada, quatro suspeitos foram mortos e três foram presos após uma ação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina. No dia seguinte, outros dois suspeitos foram presos no Garcia e na Federação. De acordo com fontes policiais, os responsáveis pela captura da nutricionista integravam o Comando Vermelho (CV), facção que atua na região.

Desta vez, os novos suspeitos foram encontrados nos bairros da Federação e Dom Avelar. Um deles é dono do carro utilizado no crime. Já o outro teria atuado como apoio em uma motocicleta e ajudado no local onde a vítima permaneceu em cativeiro.

Com os presos, a polícia apreendeu um celular contendo conversas e imagens que indicam ligação com o tráfico de drogas. A investigação busca identificar mais integrantes do grupo envolvido no sequestro e na extorsão da nutricionista, que é bastante conhecida em Salvador pelas dicas relacionadas aos cuidados com a alimentação.