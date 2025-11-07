Acesse sua conta
Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Profissional contou que foi encapuzada e jogada em um carro por sequestradores

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:19

Tâmara Ferreira foi encontarda ne
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta-feira (7) Crédito: Reprodução/TV Bahia

Após ser sequestrada nas imediações da Praça Ana Lúcia Magalhães, na região que liga a Pituba ao Itaigara, em Salvador, a nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, foi agredida com coronhadas na cabeça e na perna. Na saída da delegacia, ela deu detalhes à imprensa como tudo aconteceu.

Tâmara contou que havia estacionado o carro próximo à praça e, ao descer do veículo, foi abordada pelos criminosos. Ela se dirigia a um jantar com colegas nutricionistas, conduzindo o próprio carro, um Chevrolet Tracker preto, placa RDA 8E90.

Segundo o relato, a vítima foi colocada novamente dentro do automóvel e levada até a região do Shopping Itaigara, onde foi obrigada a realizar transferências bancárias para contas indicadas pelos sequestradores.

“Já era mais de oito horas da noite, então só consegui fazer o limite de R$ 1 mil. Eles insistiam para que eu fizesse mais, mas acho que os cartões bloquearam. Não conseguia usar o reconhecimento facial nem o cartão físico”, contou.

De acordo com a irmã da vítima, Fabiana, uma transferência via Pix de R$ 1 mil foi realizada em nome de Jeferson Sena Lacerda.

Durante o trajeto, Tâmara permaneceu com o rosto coberto e só conseguia identificar a localização pelas conversas entre os criminosos. Em seguida, foi colocada em outro veículo e levada para uma área de matagal, onde passou a noite.

“Me violentaram cada vez mais. Me deram coronhadas na cabeça e na perna, dizendo que iam cortar meu dedo e arrancar minha unha”, relatou. “O que importa é que estou viva. Levaram meu carro e meu celular, mas bens materiais a gente conquista de novo. Graças a Deus, eu estou viva.”

O desaparecimento foi registrado em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) investiga o caso como desaparecimento.

Tâmara pediu ajuda a funcionários de um supermercado após ser abandonada em uma rua no bairro de Castelo Branco na manhã desta sexta. Ela estava com marcas de agressão após ter sofrido coronhadas dos bandidos.

Salavdor Sequestro

