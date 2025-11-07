SALVADOR

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Profissional contou que foi encapuzada e jogada em um carro por sequestradores

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:19

Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta-feira (7) Crédito: Reprodução/TV Bahia

Após ser sequestrada nas imediações da Praça Ana Lúcia Magalhães, na região que liga a Pituba ao Itaigara, em Salvador, a nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, foi agredida com coronhadas na cabeça e na perna. Na saída da delegacia, ela deu detalhes à imprensa como tudo aconteceu.

Tâmara contou que havia estacionado o carro próximo à praça e, ao descer do veículo, foi abordada pelos criminosos. Ela se dirigia a um jantar com colegas nutricionistas, conduzindo o próprio carro, um Chevrolet Tracker preto, placa RDA 8E90.

Segundo o relato, a vítima foi colocada novamente dentro do automóvel e levada até a região do Shopping Itaigara, onde foi obrigada a realizar transferências bancárias para contas indicadas pelos sequestradores.

“Já era mais de oito horas da noite, então só consegui fazer o limite de R$ 1 mil. Eles insistiam para que eu fizesse mais, mas acho que os cartões bloquearam. Não conseguia usar o reconhecimento facial nem o cartão físico”, contou.

De acordo com a irmã da vítima, Fabiana, uma transferência via Pix de R$ 1 mil foi realizada em nome de Jeferson Sena Lacerda.

Durante o trajeto, Tâmara permaneceu com o rosto coberto e só conseguia identificar a localização pelas conversas entre os criminosos. Em seguida, foi colocada em outro veículo e levada para uma área de matagal, onde passou a noite.

“Me violentaram cada vez mais. Me deram coronhadas na cabeça e na perna, dizendo que iam cortar meu dedo e arrancar minha unha”, relatou. “O que importa é que estou viva. Levaram meu carro e meu celular, mas bens materiais a gente conquista de novo. Graças a Deus, eu estou viva.”

O desaparecimento foi registrado em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) investiga o caso como desaparecimento.