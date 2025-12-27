EMOÇÃO

Idosos de abrigos acompanham show de Roberto Carlos em Salvador em ação da prefeitura

Iniciativa levou 800 idosos acolhidos em instituições de longa permanência para a apresentação

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:31

Idosos acompanharam show Crédito: Vitor Santos/ Sempre

Cerca de 800 idosos acolhidos em instituições de longa permanência assistiram ao show do cantor Roberto Carlos, em Salvador, em uma ação organizada pela prefeitura para ampliar o acesso desse público a eventos culturais da cidade. A iniciativa foi voltada a pessoas da terceira idade em situação de acolhimento institucional.

A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). De acordo com a pasta, os idosos foram selecionados a partir de instituições previamente cadastradas, como o Abrigo Dom Pedro II e o São Francisco de Assis. O planejamento incluiu transporte exclusivo, área reservada com assentos prioritários, distribuição de lanche e água mineral, além de crachás de identificação.

Idosos foram para show de Roberto Carlos 1 de 6

Durante toda a apresentação, os participantes contaram com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. A organização do evento também garantiu um espaço acessível, com foco no conforto e na segurança dos convidados.

Entre os presentes estava Carlos Jesus, de 72 anos, acolhido no Abrigo Dom Pedro II. Ele relatou a emoção de ver o artista ao vivo pela primeira vez. “Nunca tinha visto ele pessoalmente, só pela televisão. Hoje foi a primeira vez. Estou muito contente, muito alegre. Foi fantástico”, afirmou.

Outro grupo atendido foi formado por cerca de 45 idosos do programa Avançar, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com a Santa Casa de Misericórdia, no Bairro da Paz. Assim como os demais, eles receberam acompanhamento desde o deslocamento em ônibus até o fim do show.

A idosa Maria Inês Caribé Costa também destacou a experiência vivida durante a apresentação. “Muito maravilhoso, esperei isso por muito tempo e agora consegui ver o Rei. Muito bom mesmo! Experiência e tanto”, disse.

Show de Roberto Carlos em Salvador 1 de 22

Eliene Silva dos Santos, acolhida pelo Instituto de Promoção à Prática de Atividade Física Esportiva (Ipafe), descreveu a noite como especial. “Eu estou maravilhada, não vou dormir sonhando com esse momento. Vocês tiveram essa brilhante ideia, porque na juventude Roberto Carlos era o nosso ídolo. E hoje nós tivemos a oportunidade de estar presente, ver se pessoalmente Roberto Carlos. Sem palavras para agradecer esse momento”, declarou.