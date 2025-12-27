Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosos de abrigos acompanham show de Roberto Carlos em Salvador em ação da prefeitura

Iniciativa levou 800 idosos acolhidos em instituições de longa permanência para a apresentação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:31

Idosos acompanharam show
Idosos acompanharam show Crédito: Vitor Santos/ Sempre

Cerca de 800 idosos acolhidos em instituições de longa permanência assistiram ao show do cantor Roberto Carlos, em Salvador, em uma ação organizada pela prefeitura para ampliar o acesso desse público a eventos culturais da cidade. A iniciativa foi voltada a pessoas da terceira idade em situação de acolhimento institucional.

A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). De acordo com a pasta, os idosos foram selecionados a partir de instituições previamente cadastradas, como o Abrigo Dom Pedro II e o São Francisco de Assis. O planejamento incluiu transporte exclusivo, área reservada com assentos prioritários, distribuição de lanche e água mineral, além de crachás de identificação.

Idosos foram para show de Roberto Carlos

Idosos foram para show de Roberto Carlos por Vitor Santos/ Sempre
Idosos foram para show de Roberto Carlos por Vitor Santos/ Sempre
Idosos foram para show de Roberto Carlos por Vitor Santos/ Sempre
Idosos foram para show de Roberto Carlos por Vitor Santos/ Sempre
Idosos foram para show de Roberto Carlos por Vitor Santos/ Sempre
Idosos acompanharam show por Vitor Santos/ Sempre
1 de 6
Idosos foram para show de Roberto Carlos por Vitor Santos/ Sempre

Durante toda a apresentação, os participantes contaram com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. A organização do evento também garantiu um espaço acessível, com foco no conforto e na segurança dos convidados.

Entre os presentes estava Carlos Jesus, de 72 anos, acolhido no Abrigo Dom Pedro II. Ele relatou a emoção de ver o artista ao vivo pela primeira vez. “Nunca tinha visto ele pessoalmente, só pela televisão. Hoje foi a primeira vez. Estou muito contente, muito alegre. Foi fantástico”, afirmou.

Outro grupo atendido foi formado por cerca de 45 idosos do programa Avançar, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com a Santa Casa de Misericórdia, no Bairro da Paz. Assim como os demais, eles receberam acompanhamento desde o deslocamento em ônibus até o fim do show.

A idosa Maria Inês Caribé Costa também destacou a experiência vivida durante a apresentação. “Muito maravilhoso, esperei isso por muito tempo e agora consegui ver o Rei. Muito bom mesmo! Experiência e tanto”, disse.

Show de Roberto Carlos em Salvador

Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
1 de 22
Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS

Eliene Silva dos Santos, acolhida pelo Instituto de Promoção à Prática de Atividade Física Esportiva (Ipafe), descreveu a noite como especial. “Eu estou maravilhada, não vou dormir sonhando com esse momento. Vocês tiveram essa brilhante ideia, porque na juventude Roberto Carlos era o nosso ídolo. E hoje nós tivemos a oportunidade de estar presente, ver se pessoalmente Roberto Carlos. Sem palavras para agradecer esse momento”, declarou.

O prefeito Bruno Reis comentou a iniciativa. “A gente trouxe hoje aqui 800 idosos de diversos abrigos de Salvador. A gente sabe que, principalmente o pessoal da terceira idade, tem um carinho, um amor por Roberto Carlos. Então, ver um show dele aqui, ao vivo, de perto, é algo emocionante”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - 'Líder de candomblé mais importante do mundo', diz Daniela Mercury ao se despedir de Mãe Carmen

'Líder de candomblé mais importante do mundo', diz Daniela Mercury ao se despedir de Mãe Carmen
Imagem - Guarda Municipal detém homem por tentativa de invasão e roubo em  secretaria municipal de Salvador

Guarda Municipal detém homem por tentativa de invasão e roubo em  secretaria municipal de Salvador
Imagem - Prefeito Bruno Reis celebra show de Roberto Carlos em Salvador e projeta próximas atrações de peso

Prefeito Bruno Reis celebra show de Roberto Carlos em Salvador e projeta próximas atrações de peso

MAIS LIDAS

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
01

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Imagem - Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai
02

Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos
03

Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos