Policial militar morre em acidente na Bahia após trabalho no Carnaval

Carol Neves
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:00
Um policial militar morreu após se envolver em um acidente de motocicleta na madrugada desta quarta-feira (18), na rodovia BA-522, nas proximidades da localidade de Caroba, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.
Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, o soldado Jovictor Oliveira Santos, de 33 anos, retornava do serviço de Carnaval realizado na cidade de São Sebastião do Passé quando acabou colidindo com um animal que estava solto na pista.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento ainda no local do acidente. O policial chegou a ser levado para o Hospital Ouro Negro, mas não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que a ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia Territorial de Candeias.
O Departamento de Polícia Técnica da Bahia foi acionado para realizar a perícia no local e providenciar a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido à necropsia. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.
