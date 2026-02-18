Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial militar morre em acidente na Bahia após trabalho no Carnaval

Agente retornava de São Sebastião do Passé quando sofreu o acidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:00

Soldado Jovictor Oliveira Santos morreu em acidente
Soldado Jovictor Oliveira Santos morreu em acidente Crédito: Reprodução

Um policial militar morreu após se envolver em um acidente de motocicleta na madrugada desta quarta-feira (18), na rodovia BA-522, nas proximidades da localidade de Caroba, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, o soldado Jovictor Oliveira Santos, de 33 anos, retornava do serviço de Carnaval realizado na cidade de São Sebastião do Passé quando acabou colidindo com um animal que estava solto na pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento ainda no local do acidente. O policial chegou a ser levado para o Hospital Ouro Negro, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que a ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia Territorial de Candeias.

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia foi acionado para realizar a perícia no local e providenciar a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido à necropsia. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

01

Crise ‘sabor chocolate’: Cotação do cacau despenca mais de 70% em um ano na Bahia

Preços dos produtos vendidos na Páscoa não devem ser impactados

Imagem - O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir
02

O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir

Depois de um período de dúvidas e ajustes internos, o dia traz sinais claros de que o esforço não foi em vão

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
03

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

A energia do dia favorece foco, constância e decisões conscientes

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
04

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Dia traz viradas importantes, cortes necessários e aprendizado sobre aceitar o que não pode mais ser mantido