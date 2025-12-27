Acesse sua conta
Operação policial descobre acampamentos do tráfico no Recôncavo Baiano

No local, foram apreendidas munições para fuzil e pistola, carregadores, droga e dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08:07

Acampamentos foram destruídos
Acampamentos foram destruídos Crédito: Reprodução/SSP

Uma operação das Forças Estaduais da Segurança Pública resultou na desarticulação de três acampamentos usados por integrantes de uma facção criminosa na região de São Roque do Paraguaçu, distrito do município de Maragogipe, no Recôncavo Baiano. A ação foi realizada na tarde de sexta-feira (26).

Durante o trabalho, equipes das Polícias Militar e Civil localizaram estruturas improvisadas utilizadas como apoio logístico pelo grupo criminoso. No local, foram apreendidas munições para fuzil e pistola, carregadores, entorpecentes, dinheiro em espécie, balanças de precisão, além de uma motocicleta.

Segundo as forças de segurança, a ofensiva integra o trabalho contínuo de enfrentamento ao crime organizado na região. Unidades ordinárias e especializadas seguem mobilizadas com ações preventivas e repressivas em diferentes pontos do Recôncavo Baiano.

A Secretaria da Segurança Pública reforça que informações sobre integrantes de facções podem ser repassadas de forma anônima por meio do telefone 181, o Disque Denúncia da SSP. O sigilo do denunciante é garantido por lei.

