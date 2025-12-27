ACIDENTE FATAL

Homem morre após atropelar cavalo, atravessar canteiro central e bater de frente com caminhão na BR-324

Condutor do caminhão ficou preso às ferragens, mas foi resgatado e socorrido para uma unidade de saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:40

Acidente ocorreu na BR-324, na altura de Amélia Rodrigues Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um homem morreu, na madrugada deste sábado (27), após atropelar um cavalo, perder o controle da direção, atravessar o canteiro central e bater de frente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 548 da BR 324, nas imediações da cidade de Amélia Rodrigues.

O motorista do caminhão também ficou ferido, mas não há informações sobre o estado de saúde. As vítimas não tiveram a identidade nem a idade divulgados. Ainda segundo a PRF, o condutor do caminhão chegou a ficar preso em meio às ferragens, foi removido e socorrido para o hospital. A polícia não soube informar para qual unidade de saúde ele foi encaminhado. Não há informações se o cavalo resistiu e também se a via chegou a ficar interditada.