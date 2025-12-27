Homem morre após atropelar cavalo, atravessar canteiro central e bater de frente com caminhão na BR-324

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:40
Um homem morreu, na madrugada deste sábado (27), após atropelar um cavalo, perder o controle da direção, atravessar o canteiro central e bater de frente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 548 da BR 324, nas imediações da cidade de Amélia Rodrigues.
O motorista do caminhão também ficou ferido, mas não há informações sobre o estado de saúde. As vítimas não tiveram a identidade nem a idade divulgados. Ainda segundo a PRF, o condutor do caminhão chegou a ficar preso em meio às ferragens, foi removido e socorrido para o hospital. A polícia não soube informar para qual unidade de saúde ele foi encaminhado. Não há informações se o cavalo resistiu e também se a via chegou a ficar interditada.
"Ocorreu um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal, envolvendo um caminhão e um automóvel de passeio, com óbito do condutor deste último veículo. Segundo informações colhidas preliminarmente, o condutor do automóvel de passeio, que seguia no sentido decrescente, atropelou um equino, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com um caminhão que seguia no sentido crescente", informou a PRF, por meio de nota.