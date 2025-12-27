SORTE

Duas apostas levam R$ 1,8 milhão na Lotofácil 3572; veja de onde são os vencedores

Na Lotofácil, o jogador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante

O concurso 3572 da Lotofácil, realizado na sexta-feira (26) no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou com dois ganhadores no prêmio principal. Cada aposta levou R$ 927.289,30, conforme informações da Loteria Federal.

Segundo a Caixa, uma das apostas premiadas foi registrada pela internet em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A outra vencedora saiu em Rio do Sul, em Santa Catarina. Ambas acertaram as 15 dezenas sorteadas.

A arrecadação total do concurso alcançou R$ 23.640.711,50. Já o próximo sorteio, de número 3573, está previsto para este sábado (27) e tem prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Além dos dois acertadores do prêmio máximo, a distribuição das demais faixas foi a seguinte: 269 apostas com 14 acertos, que receberam R$ 2.065,12 cada; 9.698 apostas com 13 dezenas (R$ 35,00); 116.202 com 12 acertos (R$ 14,00) e 587.541 apostas com 11 números, premiadas com R$ 7,00.

Na Lotofácil, o jogador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Loterias Caixa.

Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre a partir das 21h, seguindo o calendário oficial das Loterias. A Caixa recomenda que o comprovante da aposta seja identificado com nome e CPF, como medida de segurança em caso de perda ou roubo.

Confira os números sorteados no concurso 3572: