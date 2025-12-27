Acesse sua conta
Dois irmãos são agredidos com capacete e chutes por policial no dia do Natal

Segundo boletim registrado na PM, um dos irmãos conduzia uma motocicleta sem CNH, aparentava estar armado e entrou na contramão durante a fuga

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:09

Dois irmãos são agredidos com capacete e chutes por policial no dia do Natal
Dois irmãos são agredidos com capacete e chutes por policial no dia do Natal Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado durante uma abordagem policial mostra dois irmãos, de 19 e 21 anos, em uma motocicleta, sendo agredidos com golpes de capacete e chutes. A agressão ocorreu na Avenida Juscelino Kubitschek, no Bairro Benfica, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, na tarde do dia do Natal. A gravação, que foi compartilhada nas redes sociais, mostra os dois rapazes já no chão, um próximo a um muro e o outro caído perto da moto, na frente da viatura policial. As informações são do G1.

No vídeo, um dos rapazes é agredido nove vezes, entre golpes com o capacete e chutes, e o outro quatro vezes. Os motociclistas foram socorridos e levados até a UPA Norte, onde receberam atendimento médico. A moto foi apreendida, e os militares emitiram multas de trânsito referentes à infração cometida, segundo a PM.

De acordo com informação da PM, o motociclista, que não tinha CNH, fugiu ao avistar a viatura. Ele aparentava estar armado e entrou na contramão em várias ruas durante a perseguição. Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 4ª Região, reconheceu a agressão e informou que instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar o caso. 

Segundo a ocorrência policial, o caso foi registrado às 17h43 dessa quinta-feira (25), depois que o motociclista, ao avistar a viatura, iniciou a fuga. Ainda conforme a PM, o piloto, de 21 anos, aparentava estar com um volume na cintura. Os militares ligaram o giroflex e indicaram ordem de parada, que foi ignorada. O motoqueiro também teria avançando o sinal de trânsito e entrado na contramão em várias ruas.

Próximo à entrada do Bairro Distrito Industrial, ao virar para trás para avistar a viatura, o piloto perdeu o equilíbrio e caiu com a moto, segundo a PM. Na ocorrência não há relato de nenhum tipo de agressão contra a dupla. Ele e o passageiro foram levados para a UPA de Benfica. O boletim cita que o condutor sofreu diversas escoriações pelo corpo, devido à queda. Já o outro rapaz, irmão do piloto, sofreu escoriações leves. A motocicleta foi apreendida, com aplicação de multas de trânsito referentes à infração cometida.

Em nota, a PM informa que "o Comandante da Unidade determinou, de imediato, a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração rigorosa das circunstâncias e adoção das medidas cabíveis. A PMMG ressalta que não compactua com excessos ou desvios de conduta por parte de seus integrantes e reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética profissional e o respeito aos direitos fundamentais".

