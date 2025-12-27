TRÁFICO

Motorista de caminhão é preso após ser flagrado transportando cocaína avaliada em R$ 13 milhões

Cerca de 258 quilos da droga estavam escondidos nas longarinas do caminhão

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:44

Um motorista de caminhão foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (26) ao ser flagrado transportando 258 quilos de pasta-base de cocaína, avaliados em cerca de R$ 13 milhões, pela Rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, no interior de São Paulo. A apreensão ocorreu durante a Operação Impacto/Divisa, realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), com apoio do Canil da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, o caminhão, ocupado apenas pelo motorista, foi abordado no quilômetro 28 da rodovia para fiscalização. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma grande quantidade de droga escondida nas longarinas do veículo. O entorpecente totalizou 258 quilos de pasta-base de cocaína, com valor estimado em R$ 13 milhões, segundo o Departamento de Fiscalização de Fronteira (DOF).