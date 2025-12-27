Acesse sua conta
Motorista de caminhão é preso após ser flagrado transportando cocaína avaliada em R$ 13 milhões

Cerca de 258 quilos da droga estavam escondidos nas longarinas do caminhão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:44

Motorista de caminhão é preso após ser flagrado transportando cocaína avaliada em R$ 13 milhões
Motorista de caminhão é preso após ser flagrado transportando cocaína avaliada em R$ 13 milhões Crédito: Divulgação

Um motorista de caminhão foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (26) ao ser flagrado transportando 258 quilos de pasta-base de cocaína, avaliados em cerca de R$ 13 milhões, pela Rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, no interior de São Paulo. A apreensão ocorreu durante a Operação Impacto/Divisa, realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), com apoio do Canil da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, o caminhão, ocupado apenas pelo motorista, foi abordado no quilômetro 28 da rodovia para fiscalização. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma grande quantidade de droga escondida nas longarinas do veículo. O entorpecente totalizou 258 quilos de pasta-base de cocaína, com valor estimado em R$ 13 milhões, segundo o Departamento de Fiscalização de Fronteira (DOF).

O suspeito de 39 anos, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado, junto com a droga apreendida, à Delegacia da Polícia Federal em Marília, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

