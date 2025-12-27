CERCO FECHADO

Após tentativa de fuga, PF cumpre 10 mandados de prisão domiciliar contra condenados do 8 de janeiro

As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:29

Silvinei foi preso no Paraguai Crédito: Reprodução/Globo News

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã deste sábado (27), dez mandados de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal, com apoio do Exército Brasileiro em parte das diligências. Entre os alvos das ordens de prisões domiciliares, estão o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins e o major da reserva do Exército Ângelo Denicoli.

