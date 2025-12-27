Acesse sua conta
Após tentativa de fuga, PF cumpre 10 mandados de prisão domiciliar contra condenados do 8 de janeiro

As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:29

Silvinei foi preso no Paraguai
Silvinei foi preso no Paraguai Crédito: Reprodução/Globo News

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã deste sábado (27), dez mandados de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal, com apoio do Exército Brasileiro em parte das diligências. Entre os alvos das ordens de prisões domiciliares, estão o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins e o major da reserva do Exército Ângelo Denicoli.

Silvinei Vasques é preso no Paraguai tentando fugir

Foto de Silvinei Vasques enviada por policiais paraguaios a autoridades brasileiras por Polícia Federal
Silvinei foi preso no Paraguai por Reprodução/Globo News
Silvinei foi entregue à PF no Brasil por Reprodução/Globo News
O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques por Reprodução/Globo News
1 de 4
Foto de Silvinei Vasques enviada por policiais paraguaios a autoridades brasileiras por Polícia Federal

Além da prisão domiciliar, foram impostas medidas cautelares como a proibição de uso de redes sociais, de contato com outros investigados, a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas. As prisões domiciliares foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, um dia após a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, no Paraguai, enquanto ele tentava fugir, com documentos falsos, para El Salvador.

