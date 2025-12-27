Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 00:30
O Anjo da Guarda deste sábado (27), traz uma energia de suavização após dias mais tensos. Para três signos, o recado não vem em forma de alerta, mas de conforto. O momento marca alívio emocional, entendimento de situações confusas e a sensação de que algo finalmente começa a se ajeitar. Não é um dia de grandes decisões, mas de acolher o que já está se reorganizando.
Touro
O Anjo da Guarda indica que você começa a perceber que fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. A culpa perde força e dá lugar a um sentimento de aceitação. O conselho é parar de se cobrar tanto e permitir que a tranquilidade volte aos poucos.
10 livros para quem é do signo de Touro
Libra
Para Libra, o recado fala de reconciliação, seja com alguém importante ou consigo mesmo. O Anjo da Guarda mostra que o equilíbrio começa a ser restaurado quando você para de tentar agradar todo mundo. Escolher a própria paz traz respostas inesperadas.
10 livros para quem é do signo de Libra
Peixes
O Anjo da Guarda traz sinais claros de acolhimento espiritual. Sensações de cansaço emocional tendem a diminuir ao longo do dia. O conselho é respeitar sua sensibilidade sem se isolar. Conversas suaves e momentos de descanso ajudam a reorganizar sentimentos.
10 livros para quem é do signo de Peixes
Mensagem do dia
O recado espiritual deste 27 de dezembro é simples: nem toda virada acontece no barulho. Algumas mudanças chegam em silêncio, trazendo alívio, compreensão e a certeza de que o pior já passou. Confie nesse movimento.