Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos

Recado espiritual deste sábado (27) fala de leveza, reconciliação interna e sinais de que o peso começa a diminuir

Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O Anjo da Guarda deste sábado (27), traz uma energia de suavização após dias mais tensos. Para três signos, o recado não vem em forma de alerta, mas de conforto. O momento marca alívio emocional, entendimento de situações confusas e a sensação de que algo finalmente começa a se ajeitar. Não é um dia de grandes decisões, mas de acolher o que já está se reorganizando.

Touro

O Anjo da Guarda indica que você começa a perceber que fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. A culpa perde força e dá lugar a um sentimento de aceitação. O conselho é parar de se cobrar tanto e permitir que a tranquilidade volte aos poucos.

Libra

Para Libra, o recado fala de reconciliação, seja com alguém importante ou consigo mesmo. O Anjo da Guarda mostra que o equilíbrio começa a ser restaurado quando você para de tentar agradar todo mundo. Escolher a própria paz traz respostas inesperadas.

Peixes

O Anjo da Guarda traz sinais claros de acolhimento espiritual. Sensações de cansaço emocional tendem a diminuir ao longo do dia. O conselho é respeitar sua sensibilidade sem se isolar. Conversas suaves e momentos de descanso ajudam a reorganizar sentimentos.

