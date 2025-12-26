RÉVEILLON

Quer engravidar, quitar dívidas ou arranjar um emprego? Veja as simpatias de fim de ano que prometem ajudar

Rituais tradicionais são usados na virada como forma de reforçar intenções e abrir caminhos para o novo ciclo

Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:02

Crédito: Freepik

A chegada de um novo ano costuma vir acompanhada de listas de desejos, metas e planos. Além da organização prática e mental, muitas pessoas recorrem às simpatias de fim de ano como forma simbólica de fortalecer intenções e marcar o início de um novo ciclo. Os rituais variam de acordo com o objetivo e costumam ser feitos nos dias que antecedem o Réveillon ou na própria noite da virada.

A ideia central dessas práticas não está apenas nos objetos utilizados, mas na intenção colocada durante o ritual. Concentração, clareza no pedido e conexão com o desejo são apontados como partes fundamentais do processo.

Simpatia para engravidar

Indicada para quem deseja gestar um filho no próximo ano, a simpatia envolve um melão maduro, mel, papel branco, lápis, um sapatinho de bebê amarelo de tricô e um tecido branco. O pedido deve ser escrito no papel, sem definir o sexo do bebê. O papel e o sapatinho são colocados dentro do melão, que depois é preenchido com mel, fechado e embrulhado no tecido. A fruta deve ser colocada sobre o ventre por uma hora e, ao final, deixada em uma cachoeira ou praça movimentada.

Simpatia para atrair relacionamento

O ritual utiliza sete rosas vermelhas sem espinhos, sete velas vermelhas, perfume pessoal e colônia de alfazema. Após limpar o ambiente, forma-se um círculo alternando rosas e velas. A pessoa deve permanecer dentro do círculo por cerca de 30 minutos, mentalizando magnetismo, autoestima e encontros afetivos. O perfume usado no ritual pode ser reaproveitado no dia a dia.

Simpatia para ganhar dinheiro

Folhas de louro, moedas, arroz, alpiste, um espelho pequeno e uma vela amarela compõem o ritual voltado à prosperidade. Os elementos são organizados em um recipiente, formando um círculo simbólico. O conjunto pode ser mantido durante o ano, sendo ativado sempre que necessário com uma nova vela.

Simpatia para sair das dívidas

Entre os dias 26 e 31 de dezembro, a orientação é acender uma vela em uma igreja e, ao sair, doar moedas às primeiras pessoas em situação de rua encontradas no caminho. O gesto une pedido e atitude prática de desapego e solidariedade.

Simpatia para conseguir emprego

Na noite do dia 31, a pessoa deve separar a nota de maior valor que tiver e colocá-la na carteira junto com uma folha de louro. Os itens devem permanecer ali até a conquista do novo trabalho.

Simpatia para comprar carro ou imóvel

O ritual é feito com quatro cartas específicas de um baralho comum ou cigano, uma chave antiga, moedas e uma vela azul. Os elementos são organizados em círculo sobre uma mesa na noite da virada, enquanto o pedido é mentalizado com clareza.