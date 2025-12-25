ASTROLOGIA

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Virada inesperada envolve trabalho, relações e escolhas pessoais que mudam completamente o rumo da história

Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:05

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O céu indica que este ano ainda guarda movimentos decisivos para alguns signos. Não se trata de ajustes sutis nem de pequenas correções de rota. A mudança é profunda, estrutural e capaz de alterar prioridades, relações e planos de longo prazo. Para quatro signos, o que vem pela frente marca um antes e um depois, exigindo coragem para abandonar o que já não faz sentido e maturidade para sustentar o novo caminho.

Áries

Uma mudança radical atinge a forma como você conduz sua vida profissional e suas ambições. Projetos antigos podem ser encerrados de forma definitiva, abrindo espaço para uma atuação completamente diferente do que você imaginava. O impulso de recomeçar vem acompanhado de mais consciência sobre limites e responsabilidades. O desafio será não agir por impulso, mas assumir a virada com estratégia.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Touro

Para Touro, a transformação acontece na vida pessoal e emocional. Relações passam por redefinições profundas, seja por encerramentos, seja por mudanças de dinâmica. O signo, que costuma prezar pela estabilidade, será convidado a romper padrões de apego e conforto. A mudança assusta no início, mas traz liberdade e uma nova forma de se posicionar no mundo.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Escorpião

Escorpião vive uma das viradas mais intensas do ano. A mudança é interna, mas reflete em todas as áreas da vida. Crenças antigas, medos e vínculos desgastados perdem força, abrindo espaço para uma identidade mais alinhada com quem você se tornou. Nada volta a ser como antes, e essa é justamente a força do processo.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Aquário

A transformação para Aquário envolve escolhas de vida que impactam rotina, planos e até o lugar onde você está. Mudanças repentinas podem acontecer, forçando adaptações rápidas. O signo entra em uma fase de reinvenção, em que autenticidade deixa de ser discurso e passa a ser prática. Resistir só prolonga o desconforto.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Mensagem final