A Âncora domina o Baralho Cigano deste sábado (27 de dezembro): estabilidade, permanência e escolhas conscientes

Fernanda Varela
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 00:45
O Baralho Cigano deste sábado (27) traz como carta central A Âncora, símbolo de estabilidade, segurança e tudo aquilo que se mantém firme apesar das oscilações externas. A energia do dia convida a desacelerar impulsos e observar com mais clareza onde vale a pena permanecer e o que já não sustenta mais a própria base.
No campo emocional, A Âncora indica a necessidade de constância. Relações pedem compromisso real, não promessas feitas para acalmar o momento. É um dia favorável para fortalecer vínculos que oferecem segurança emocional, mas também para reconhecer quando a permanência virou apenas apego ou medo de mudança.
Na vida prática, a carta aponta para organização e consolidação. Assuntos ligados a trabalho, rotina e responsabilidades ganham destaque. Não é um dia de grandes apostas ou viradas abruptas, mas de estruturar o que já está em andamento. Escolhas feitas com calma tendem a gerar mais estabilidade nos próximos dias.
Tarot Cigano
Espiritualmente, A Âncora reforça a importância do enraizamento. Estar presente, cuidar do corpo, respeitar limites e manter hábitos que sustentam o equilíbrio interno são formas de proteção espiritual hoje. A fé se manifesta na constância, não na pressa.
A mensagem do Baralho Cigano para este 27 de dezembro é clara: estabilidade não é estagnação quando existe propósito. A Âncora ensina que permanecer também é uma escolha poderosa, desde que seja feita por consciência, e não por medo.