AGRESSÃO

Carla Zambelli apanhou no presídio em Roma? Senador fala de ataques e faz revelação

Malta afirmou ter tomado conhecimento do caso durante uma visita ao presídio, realizada em setembro deste ano

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:47

Carla Zambelli foi ouvida pela CCJ em setembro, por meio de videoconferência Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A ex-deputada federal Carla Zambelli sofreu agressões enquanto está presa em Roma, segundo confirmação de sua defesa. Os episódios ganharam repercussão depois de declarações do senador Magno Malta (PL-ES), feitas na segunda-feira (22), durante um evento religioso, e posteriormente detalhadas ao Estadão.

Inicialmente, o senador afirmou que Zambelli teria sido agredida “três vezes”. Em contato com o jornal, porém, corrigiu a informação e disse que o número correto seria dois episódios, conforme relato da própria ex-parlamentar. Malta afirmou ter tomado conhecimento do caso durante uma visita ao presídio, realizada em setembro deste ano.

Carla Zambelli 1 de 11

As primeiras menções públicas surgiram no “Culto Grande Clamor pelo Brasil”, quando o parlamentar disse que Zambelli havia sido alvo de agressões repetidas por outras detentas. Após a repercussão, ele explicou que se equivocou ao mencionar três ocorrências e reforçou que não havia sinais aparentes de ferimentos ou escoriações. Segundo o senador, o assunto não foi divulgado antes por envolver uma situação delicada relacionada à custódia e ao contexto jurídico da ex-deputada.

Procurada, a defesa confirmou os episódios de violência, mas esclareceu que não houve registro formal junto às autoridades italianas. Ao Estadão, o advogado Fábio Pagnozzi afirmou que Zambelli “manteve isso internamente”, sem formalizar denúncia. De acordo com a defesa, a instabilidade no presídio teria sido intensificada por mudanças frequentes de companheiras de cela, o que provocava atritos. Após pedidos oficiais, Zambelli teria sido transferida de cela e também de andar dentro da unidade.

Magno Malta declarou ainda que as agressões ocorreram antes da visita de parlamentares brasileiros ao Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma, em setembro. Na ocasião, ele esteve acompanhado dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF) e Eduardo Girão (Novo-CE).

Naquele período, vídeos divulgados nas redes sociais pelos parlamentares mostravam Zambelli abatida, com saudade da família e sentimento de abandono, mas sem qualquer menção a agressões físicas. Após o assunto vir a público, Malta disse que a ex-deputada teria comentado o tema durante a visita, porém sem apresentar detalhes ou sinais visíveis de lesão.

Carla Zambelli está presa em Roma desde julho, após deixar o Brasil e seguir para a Europa. Ela foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto. A Corte também confirmou a perda do mandato parlamentar, ao qual ela renunciou no início de dezembro.