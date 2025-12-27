Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:00
A energia deste sábado, 27 de dezembro, é dinâmica, prática e voltada para o futuro. É um dia excelente para resolver o que ficou pendente, tomar decisões conscientes e se preparar para o encerramento do ano. Cada signo recebe um direcionamento que favorece ação e lucidez.
Áries: Disposição alta para fechar ciclos e tomar decisões.
Cor: Terracota
Número: 13
Dica cósmica: A iniciativa hoje abre caminhos inesperados.
Touro: Organização financeira e emocional se alinham com facilidade.
Cor: Verde-esmeralda
Número: 6
Dica cósmica: Segurança nasce do que você escolhe manter.
Gêmeos: Um dia ótimo para conversas rápidas e produtivas.
Cor: Azul-marinho
Número: 20
Dica cósmica: Uma boa pergunta vale mais do que uma afirmação.
Câncer: Você sente clareza para escolher o que quer levar para 2026.
Cor: Prateado
Número: 9
Dica cósmica: Liberar também é prosperar.
Leão: Confiança alta, foco intenso e boas finalizações.
Cor: Amarelo
Número: 1
Dica cósmica: Conclua o que começou, isso libera espaço.
Virgem: Perfeita sintonia entre mente e rotina. Tudo flui.
Cor: Verde-sálvia
Número: 18
Dica cósmica: Ajustes sutis trazem grandes resultados.
Libra: O dia equilibra razão e emoção com maestria.
Cor: Rosa-claro
Número: 24
Dica cósmica: Priorize o que te traz paz.
Escorpião: Foco absoluto e força para decisões firmes.
Cor: Bordô
Número: 8
Dica cósmica: Um limite bem colocado salva sua energia.
Sagitário: Movimento, alegria e soluções rápidas marcam o dia.
Cor: Laranja-tangerina
Número: 17
Dica cósmica: Sua espontaneidade te leva onde você precisa.
Capricórnio: Produtividade alta com clareza estratégica.
Cor: Caramelo
Número: 4
Dica cósmica: O começo do ano depende do que você faz agora.
Aquário: Ideias práticas surgem com precisão.
Cor: Azul-cobalto
Número: 22
Dica cósmica: Uma inovação simples resolve algo antigo.
Peixes: Você finaliza pendências emocionais com suavidade.
Cor: Lilás
Número: 12
Dica cósmica: Intuição e lógica finalmente se encontram.