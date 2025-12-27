Acesse sua conta
É hoje! Confira a ordem das atrações do primeiro dia do Virada Salvador 2026

Evento começa nesta sexta-feira (27), na orla da Boca do Rio, e vai até o dia 31

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05:30

Fogos marcam virada do ano
Fogos marcaram o Réveillon de 2025 Crédito: Betto Jr/Secom/Arquivo

Acabou a espera! Começa nesta sexta-feira (27) mais uma edição do Festival Virada Salvador, que traz para a orla da capital baiana shows gratuitos de grandes atrações nacionais e internacionais. As apresentações terão início às 19 horas, e cinco artistas passarão pelo palco no primeiro dia de festa. 

Os shows acontecerão até o dia 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. No último dia do ano, a cantora Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentará no primeiro dia do evento neste ano.

Ordem das atrações desta sexta (27)

Parangolé

Léo Santana

Wesley Safadão

Xand Avião

Léo Foguete

Esquema especial de transporte 

Para garantir o deslocamento do público até a Arena O Canto da Cidade, a Prefeitura de Salvador preparou um esquema especial de transporte coletivo durante os dias do Festival Virada Salvador 2026. A operação, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), contará com a criação de três linhas especiais, com saída dos terminais Acesso Norte, Pirajá e Pituaçu, seguindo direto para o local do evento. São elas: 

2026-00 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada

2026-01 – Estação Pirajá x Festival Virada

2026-02 – Metrô Pituaçu x Festival Virada

Além disso, seis linhas regulares terão o funcionamento ampliado, operando das 18h à 1h da manhã, com atendimento direto à área da festa e ligação com diferentes regiões da capital. Para facilitar o embarque e desembarque, dois pontos provisórios de ônibus serão instalados na Avenida Octávio Mangabeira, um em cada sentido da via. Durante o período, os demais pontos localizados nesse trecho ficarão temporariamente desativados. 

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) também vai atuar com um esquema reforçado de ordenamento viário e fiscalização no entorno da Arena. Ao todo, serão montados 12 pontos fixos de fiscalização, além de rondas móveis, com a atuação de cerca de 40 agentes por noite, em sistema de revezamento. A operação deve mobilizar aproximadamente 200 profissionais ao longo dos dias de evento.

O planejamento inclui ainda áreas específicas para embarque e desembarque de pessoas com deficiência e de veículos por aplicativo. Para quem optar por ir de carro, serão disponibilizados nove bolsões de estacionamento, que juntos somam 996 vagas de zona azul no entorno da festa.

Confira a programação completa 

Programação do Festival Virada Salvador 2026

