DESPEDIDA

Cortejo fúnebre de Mãe Carmen reúne filhos do Gantois, moradores da Federação e admiradores; veja fotos

Corpo será velado agora no Cemitério Jardim da Saudade

Millena Marques

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:19

Cortejo de Mãe Carmen Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após o velório, o corpo de Mãe Carmen do Gantois foi levado em cortejo fúnebre até o Jardim Saudade, em Brotas, na manhã deste de sábado (26). Uma das figuras mais emblemáticas do Candomblé na Bahia, a ialorixá, que comandou o Terreiro do Gantois por 23 anos, morreu na última sexta (26), após tratamento de uma forte gripe.

Dezenas de carros acompanharam o cortejo. O corpo saiu do Terreiro do Gantois, na Federação, e passou pelos terreiros da Casa Branca e Oxumarê e chegou ao Jardim da Saudade, em Brotas, por volta das 11h. Moradores, filhos de santo e personalidades públicas, como a cantora Daniela Mercury, realizaram o trajeto

Cortejo de Mãe Carmen do Gantois 1 de 35

O senador Jaques Wagner participou do cortejo representando o presidente Lula. “O presidente me ligou ontem e me pediu que viesse hoje ao Gantois representá-lo. Eu disse a ele que já tinha me programado para estar aqui e, hoje, portanto, trago todo o carinho e a solidariedade dele e de Janja neste momento tão simbólico e tão importante para todos nós”, destacou.