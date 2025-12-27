Acesse sua conta
'Líder de candomblé mais importante do mundo', diz Daniela Mercury ao se despedir de Mãe Carmen

Visivelmente abalada, artista exaltou trajetória e a importância da figura para o candomblé

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:31

Um dia após de despedir publicamente de Mãe Carmen, ialorixá do Terreiro do Gantois, a cantora Daniela Mercury compareceu ao velório e enterro da líder religiosa, na manhã deste sábado (27), no Cemitério Jardim da Saudade. Visivelmente abalada, artista exaltou trajetória e a importância da figura para o candomblé.

"Eu estou acompanhando Mãe Carmen há mais de 30 anos, desde que ela estava do lado de Mãe Cleuza. Foi uma acolhida eterna que ela sempre me deu. Eu tenho uma admiração por ela como líder e, hoje, nós temos que reverenciar essa líder religiosa que eu acredito que seja a líder de candomblé mais importante do mundo", destacou.

Daniela afirmou que, mesmo mobilizada, quis se despedir presencialmente em nome da relação que possuía com Mãe Carmen. "Venho aqui pelo amor que sinto, pela história, amizade, admiração,para reverenciá-la e para acalmar meu coração por estar perto dela pela última vez", disse.

"Quero também que o mundo entenda a importância dela, porque o Terreiro do Gantois tem uma história de matriarcas fundamental para a manutenção das religiões que foram absorvidas de partes da África. É um exemplo de luta e resistência contra o colonialismo, escravidão. Isso me comove muito como brasileira, mulher, baiana", acrescentou.

