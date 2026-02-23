SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Veja como participar de aulas gratuitas de patinetes elétricos em Salvador

Aulas são oferecidas gratuitamente

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23:18

Patinetes elétricos Crédito: Freepik

Semanalmente, a Prefeitura de Salvador oferece aulas gratuitas de condução segura de patinetes elétricos. A atividade ocorre aos domingos, das 10h às 13h, na Avenida Magalhães Neto, na Pituba, com participação aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia e sem limite de vagas.

Segundo a assessora de Implantação do Plano de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Manuela Accioly, a iniciativa tem como foco orientar os usuários e reduzir ocorrências no trânsito envolvendo esse tipo de equipamento. “O objetivo é garantir que o maior número possível de pessoas seja instruído no uso do patinete elétrico, contribuindo para a redução de possíveis acidentes e conflitos no trânsito”, afirmou.

O treinamento é oferecido durante esse período da manhã e início da tarde e ocorre de forma dinâmica, com duração variável conforme o aprendizado de cada participante. A proposta é transmitir noções básicas de uso e segurança. “O treinamento é rápido, e o tempo de duração pode variar de acordo com a facilidade de cada um. Os instrutores transmitem orientações sobre como acelerar, frear e conduzir o patinete de forma segura”, explicou.