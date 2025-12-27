NO FLAGRA

Guarda Municipal detém homem por tentativa de invasão e roubo em secretaria municipal de Salvador

Suspeito foi interceptado durante patrulhamento preventivo na madrugada deste sábado; ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes após tentativa de furto de equipamentos.

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:17

Homem detido por roubar secretaria municipal Crédito: Reprodução: GCM

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador detiveram, na madrugada deste sábado (27), um homem que tentava invadir a sede de uma das secretarias da administração municipal. A ação ocorreu após o sistema de segurança da unidade detectar movimentação atípica no imóvel, localizado na região central da capital baiana. O suspeito foi interceptado enquanto tentava acessar o interior do prédio para subtrair equipamentos e materiais de escritório.

De acordo com informações preliminares da GCM, a equipe de patrulhamento preventivo foi acionada por volta das 3h da manhã. Ao chegarem ao local, os agentes constataram sinais de arrombamento em uma das janelas laterais da edificação. O indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi flagrado ainda no perímetro da secretaria. Durante a abordagem, não houve resistência, e o homem foi conduzido imediatamente para os procedimentos legais cabíveis.

Após a detenção em flagrante, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, nos Barris, onde a ocorrência foi registrada pela autoridade policial. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que passará a realizar uma perícia técnica no local para contabilizar eventuais danos ao patrimônio público. A segurança nas imediações de órgãos municipais tem sido reforçada com rondas intensificadas, visando coibir delitos contra a infraestrutura administrativa da cidade.