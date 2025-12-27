Guarda Municipal detém homem por tentativa de invasão e roubo em  secretaria municipal de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:17
Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador detiveram, na madrugada deste sábado (27), um homem que tentava invadir a sede de uma das secretarias da administração municipal. A ação ocorreu após o sistema de segurança da unidade detectar movimentação atípica no imóvel, localizado na região central da capital baiana. O suspeito foi interceptado enquanto tentava acessar o interior do prédio para subtrair equipamentos e materiais de escritório.
De acordo com informações preliminares da GCM, a equipe de patrulhamento preventivo foi acionada por volta das 3h da manhã. Ao chegarem ao local, os agentes constataram sinais de arrombamento em uma das janelas laterais da edificação. O indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi flagrado ainda no perímetro da secretaria. Durante a abordagem, não houve resistência, e o homem foi conduzido imediatamente para os procedimentos legais cabíveis.
Após a detenção em flagrante, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, nos Barris, onde a ocorrência foi registrada pela autoridade policial. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que passará a realizar uma perícia técnica no local para contabilizar eventuais danos ao patrimônio público. A segurança nas imediações de órgãos municipais tem sido reforçada com rondas intensificadas, visando coibir delitos contra a infraestrutura administrativa da cidade.
O incidente reforça o protocolo de vigilância eletrônica e presencial que vem sendo adotado pela prefeitura de Salvador para proteger bens públicos durante o período de recesso e feriados de final de ano. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar se o detido possui antecedentes criminais ou envolvimento em outras tentativas de furto registradas na região nos últimos meses.