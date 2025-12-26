2025

Ravi, Maitê e mais: veja os nomes de bebês mais escolhidos em Salvador e na Bahia

Ranking revela os nomes mais registrados pelos baianos

Carol Neves

26 de dezembro de 2025

Bebê Crédito: Divulgação/Mattel

Curtos, sonoros e cada vez mais populares, os nomes escolhidos pelos pais baianos em 2025 revelam tendências que se repetem do interior à capital. Em Salvador, Maitê foi o nome mais registrado nos cartórios ao longo do ano, enquanto Helena liderou o ranking em todo o estado da Bahia.

Na capital baiana, 348 crianças foram registradas com o nome Maitê, garantindo a liderança no ranking municipal. Em seguida aparecem Helena, com 334 registros, e Ravi, com 321. A lista dos nomes mais escolhidos em Salvador ainda inclui Heitor (301), Theo (294), Veja o top 10.

Já no recorte estadual, o cenário muda levemente. Helena foi o nome mais escolhido na Bahia, com 1.797 registros, seguida de perto por Maitê (1.760) e Ravi (1.750). Veja o top 10:

Os registros também revelam a popularidade de nomes masculinos recorrentes. No ranking baiano, Ravi lidera entre os meninos, seguido por Theo e Heitor. Em Salvador, o trio também aparece entre os primeiros colocados, reforçando a tendência.

No recorte estadual, Ravi aparece como o nome masculino mais registrado na Bahia ao longo de 2025, à frente de Theo e Heitor. Veja o top 10:

Entre os nomes masculinos registrados em Salvador em 2025, Ravi também lidera a preferência dos pais, seguido por Heitor e Theo. Veja o top 10:

Entre os nomes femininos, na capital, além de Maitê (348) e Helena (334), aparecem com destaque Cecília, Maria Cecília, Maya, Laura, Aurora, Maria Helena, Liz e Jade, mostrando a combinação entre nomes clássicos, variações modernas e nomes compostos tradicionais.

Em todo o estado da Bahia, o levantamento aponta ainda a popularidade de Aurora, Cecília, Laura, Maria Helena, Liz, Jade e Alice, além de outras escolhas recorrentes como Heloísa, Ísis, Luna e Valentina. O ranking feminino evidencia a preferência por nomes delicados, de sonoridade suave e fácil pronúncia, muitos deles com forte presença no cenário nacional.

“As escolhas de nomes refletem as tradições culturais e a identidade das famílias baianas, ao mesmo tempo em que acompanham tendências nacionais e globais”, afirma Daniel Sampaio, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado da Bahia (Anoreg/BA). “Os Cartórios de Registro Civil preservam essas escolhas e garantem identidade, cidadania e segurança jurídica desde o nascimento”, completa.