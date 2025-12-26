Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ravi, Maitê e mais: veja os nomes de bebês mais escolhidos em Salvador e na Bahia

Ranking revela os nomes mais registrados pelos baianos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:59

Entrando na moda da marca Stanley, Mattel lança caneca para bebês inspirada nos copos famosos da empresa americana
Bebê Crédito: Divulgação/Mattel

Curtos, sonoros e cada vez mais populares, os nomes escolhidos pelos pais baianos em 2025 revelam tendências que se repetem do interior à capital. Em Salvador, Maitê foi o nome mais registrado nos cartórios ao longo do ano, enquanto Helena liderou o ranking em todo o estado da Bahia.

Na capital baiana, 348 crianças foram registradas com o nome Maitê, garantindo a liderança no ranking municipal. Em seguida aparecem Helena, com 334 registros, e Ravi, com 321. A lista dos nomes mais escolhidos em Salvador ainda inclui Heitor (301), Theo (294), Veja o top 10.

Ranking dos 10 nomes mais registrados em Salvador em 2025

1. Maitê – 348 por Divulgaçao
2. Helena – 334 por Divulgação
3. Ravi – 321 por Made with Google AI
4. Heitor – 301 por Reprodução
5. Theo – 294 por Reprodução
6. Miguel – 275 por Reprodução
7. Gael – 248 por Reprodução
8. Noah – 247 por Reprodução
10. Cecília – 232 por Reprodução
9. Arthur – 235 por Reprodução
1 de 10
1. Maitê – 348 por Divulgaçao

Já no recorte estadual, o cenário muda levemente. Helena foi o nome mais escolhido na Bahia, com 1.797 registros, seguida de perto por Maitê (1.760) e Ravi (1.750). Veja o top 10:

Ranking dos 10 nomes mais registrados na Bahia em 2025

1. Helena – 1.797 por Divulgação
2. Maitê – 1.760 por Divulgaçao
3. Ravi – 1.750 por Made with Google AI
4. Theo – 1.673 por Reprodução
5. Heitor – 1.655 por Reprodução
6. Gael – 1.594 por Reprodução
7. Miguel – 1.371 por Reprodução
8. Noah – 1.255 por Reprodução
9. Aurora – 1.250 por ReproduÇão
10. Maria Cecília – 1.181 por Reprodução
1 de 10
1. Helena – 1.797 por Divulgação

Os registros também revelam a popularidade de nomes masculinos recorrentes. No ranking baiano, Ravi lidera entre os meninos, seguido por Theo e Heitor. Em Salvador, o trio também aparece entre os primeiros colocados, reforçando a tendência.

No recorte estadual, Ravi aparece como o nome masculino mais registrado na Bahia ao longo de 2025, à frente de Theo e Heitor. Veja o top 10:

Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados na Bahia em 2025

1º Ravi – 1.750 por Made with Google AI
2º Theo – 1.673 por Reprodução
3º Heitor – 1.655 por Reprodução
4º Gael – 1.594 por Reprodução
5º Miguel – 1.371 por Reprodução
6º Noah – 1.255 por Reprodução
7º Arthur – 1.178 por Reprodução
8º Bernardo – 1.144 por Reproducão
9º Anthony – 1.132 por Reprodução
10º Samuel – 1.116 por Reprodução
1 de 10
1º Ravi – 1.750 por Made with Google AI

Entre os nomes masculinos registrados em Salvador em 2025, Ravi também lidera a preferência dos pais, seguido por Heitor e Theo. Veja o top 10:

Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em Salvador em 2025

1º Ravi – 321 por Made with Google AI
2º Heitor – 301 por Reprodução
3º Theo – 294 por Reprodução
4º Miguel – 275 por Reprodução
5º Gael – 248 por Reprodução
6º Noah – 247 por Reprodução
7º Arthur – 235 por Reprodução
8º Bernardo – 216 por Reproducão
9º Samuel – 211 por Reprodução
10º Anthony – 175 por Reprodução
1 de 10
1º Ravi – 321 por Made with Google AI

Entre os nomes femininos, na capital, além de Maitê (348) e Helena (334), aparecem com destaque Cecília, Maria Cecília, Maya, Laura, Aurora, Maria Helena, Liz e Jade, mostrando a combinação entre nomes clássicos, variações modernas e nomes compostos tradicionais.

Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em Salvador em 2025

1º Maitê – 348 por Divulgaçao
2º Helena – 334 por Divulgação
3º Cecília – 232 por Reprodução
4º Maria Cecília – 210 por Reprodução
5º Maya – 205 por Reprodução
6º Laura – 201 por Reprodução
7º Aurora – 199 por ReproduÇão
8º Maria Helena – 195 por Reprodução
9º Liz – 175 por Reprodução
10º Jade – 156 por Reprodução
1 de 10
1º Maitê – 348 por Divulgaçao

Em todo o estado da Bahia, o levantamento aponta ainda a popularidade de Aurora, Cecília, Laura, Maria Helena, Liz, Jade e Alice, além de outras escolhas recorrentes como Heloísa, Ísis, Luna e Valentina. O ranking feminino evidencia a preferência por nomes delicados, de sonoridade suave e fácil pronúncia, muitos deles com forte presença no cenário nacional.

Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados na Bahia em 2025

1º Helena – 1.797 por Divulgação
2º Maitê – 1.760 por Divulgaçao
3º Aurora – 1.250 por ReproduÇão
4º Maria Cecília – 1.181 por Reprodução
5º Cecília – 1.153 por Reprodução
6º Laura – 934 por Reprodução
7º Maria Helena – 867 por Reprodução
8º Liz – 840 por Reprodução
9º Jade – 820 por Reprodução
1 de 9
1º Helena – 1.797 por Divulgação

“As escolhas de nomes refletem as tradições culturais e a identidade das famílias baianas, ao mesmo tempo em que acompanham tendências nacionais e globais”, afirma Daniel Sampaio, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado da Bahia (Anoreg/BA). “Os Cartórios de Registro Civil preservam essas escolhas e garantem identidade, cidadania e segurança jurídica desde o nascimento”, completa.

O levantamento faz parte da base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil. A plataforma reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o país e permite consultas por nomes simples ou compostos, com filtros por estados e municípios, oferecendo um panorama detalhado das preferências regionais.

Mais recentes

Imagem - 800 idosos de instituições de acolhimento assistirão ao show de Roberto Carlos

800 idosos de instituições de acolhimento assistirão ao show de Roberto Carlos
Imagem - Suspeito de serie de crimes é preso em São Caetano portando submetralhadora

Suspeito de serie de crimes é preso em São Caetano portando submetralhadora
Imagem - Corpo de Mãe Carmen chega ao Terreiro do Gantois para despedida

Corpo de Mãe Carmen chega ao Terreiro do Gantois para despedida

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
01

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de dezembro): o dia pede retomada, organização e leveza emocional
02

Cor e número da sorte de hoje (26 de dezembro): o dia pede retomada, organização e leveza emocional

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
03

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
04

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito