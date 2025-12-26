LUTO

Autoridades de Salvador e da Bahia lamentam morte de Mãe Carmen do Gantois

Ialorixá comandou o Terreiro do Gantois por 23 anos e teve trajetória exaltada

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:26

Mãe Carmen do Gantois Crédito: Divulgação

Autoridades municipais e estaduais lamentaram, nesta sexta-feira (26), a morte de Carmen Oliveira da Silva, conhecida como Mãe Carmen do Gantois, ialorixá doTerreiro do Gantois, uma das mais tradicionais casas de candomblé do Brasil. Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Mãe Carmen comandou o terreiro por 23 anos e foi uma das principais referências da espiritualidade de matriz africana na Bahia.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou o legado espiritual, cultural e humano deixado pela ialorixá. “Com profundo pesar, Salvador se despede de Mãe Carmen do Gantois, uma mulher de muita sabedoria e amor ao próximo, cuja trajetória deixa um legado imenso de preservação da ancestralidade e de cuidado com as pessoas. Mãe Carmen seguirá como luz a guiar caminhos e a fortalecer nossa cidade, seguindo os passos de sua mãe”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, também manifestou pesar e ressaltou a importância histórica do Terreiro do Gantois para Salvador. Segundo ela, o legado de Mãe Carmen à frente de um dos mais antigos e fundamentais territórios de espiritualidade de matriz africana do país permanece vivo. “A cidade de Salvador agradece sua passagem pela terra”, declarou.

Ana Paula Matos salientou ainda o papel de Mãe Carmen como guardiã de um patrimônio que une fé, cultura, memória e resistência. Para a vice-prefeita, sua trajetória fortaleceu o diálogo inter-religioso, a formação cultural, as ações sociais e a preservação dos saberes ancestrais que moldam a identidade da capital baiana.

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, usou as redes para lamentar a perda. "Recebo com imensa tristeza a notícia do falecimento de Mãe Carmem, uma mulher que conduziu com dignidade, fé e serenidade o legado do Terreiro do Gantois, um dos mais importantes símbolos da nossa história e da nossa cultura", escreveu. "Tive a honra de conviver com Mãe Carmem e levarei comigo, para sempre, os momentos inesquecíveis que vivi em sua casa, o nosso Gantois. A Bahia se despede de uma grande referência espiritual, cultural e humana".

Ele acrescentou: "Minha solidariedade aos familiares, aos filhos e filhas de santo e a toda a comunidade do Gantois. Mãe Carmem permanecerá viva na memória, na fé e na história do nosso povo".

Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) também lamentou o falecimento da ialorixá e destacou a relevância dos terreiros na formação dos pilares da cultura afro-brasileira. “Lideranças como Mãe Carmen são cruciais nessa construção social que preserva tradições, ancestralidade e atos de cuidado e acolhimento com as comunidades”, afirmou a pasta.

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, ressaltou o impacto da trajetória de Mãe Carmen no Candomblé e na luta pelo reconhecimento das religiões de matriz africana. “Mãe Carmen será lembrada sempre pelo seu legado de fé, espiritualidade e luta pelas religiões de matriz africana. É uma liderança religiosa que fortalece a nossa cultura e nossas lutas por igualdade. Tenho certeza de que seu legado será assegurado por filhas e filhos de santo, que seguirão na manutenção da tradição no Terreiro do Gantois”, declarou.